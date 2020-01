von Ingrid Ploss

Zwei Anträge zur finanziellen Unterstützung beschäftigten den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Neue Narrenvereinigung Bergemer beantragt einen Zuschuss zur Anschaffung eines Zeltes im Rahmen der Grundförderung laut Vereinsförderrichtlinien. Axel Schaub regte an, nicht nur die danach gegebenen zehn Prozent der Anschaffungskosten, also den Mindestbetrag, zu zahlen, sondern 500 Euro. Gemeinderat Konrad Weber schloss sich dieser Meinung an.

Anders sah es Sebastian Schulze: „Dadurch würden wir einen Präzedenzfall schaffen, der von der Förderquote abweicht. Um Gerechtigkeit zu wahren und keine Begehrlichkeiten anderer Vereine zu wecken, sollte sich an die bestehende Satzung gehalten werden.“ Dem folgte die Mehrheit des Gremiums. Der stellvertretende Vorsitzende der Narren, Christian Rüdt, war zufrieden und bedankte sich für die letztlich mit einer Enthaltung beschlossenen 300 Euro-Zuschuss.

Der FC Dettighofen beantragte einen Baukostenzuschuss zur Sanierung im Sanitärbereich des Vereinsheims. Bürgermeisterin Marion Frei erläuterte: „Das Sportplatzgelände des FC Dettighofen sowie das Vereinsheim sind Eigentum der Gemeinde. Eine Sanierung und Modernisierung kommt so auch der gesamten Gemeinde zugute.“ Die Mitglieder des Fußballclubs stemmen Eigenleistungen in Höhe von 8000 Euro, 58.000 Euro Kosten für Firmenleistungen kommen hinzu. Der Gemeinderat beschloss einstimmig einen Baukosten-Zuschuss in Höhe von 5000 Euro.