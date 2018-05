Geißlingen Geißlinger Brücke: Unfall-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Eine Kollision mit Unfallflucht des vermutlich alkoholisierten Autofahrers ereignete sich am Sonntagabend im Bereich der Geißlinger Brücke.

Laut Polizeibericht wollte der 35-jährige Fahrer gegen 19 Uhr aus Erzingen kommend nach rechts in Richtung Schwerzen abbiegen. Dabei rutschte der Pkw geradeaus in die Leitplanke. Fahrer und Beifahrer entfernten sich von der Unfallstelle, wurden aber kurz darauf von einem anhaltenden Autofahrer in einem Gebüsch entdeckt. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten schöpften Verdacht auf Trunkenheitsfahrt. Zur Abklärung leichterer Verletzungen wurden Fahrer und Beifahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Dort angekommen, seien die Beiden erneut geflüchtet, aber wenig später von der Polizei in einer Gaststätte entdeckt worden, so die Polizeiangaben. Dem 35-Jährigen wurde daraufhin im Spital im Beweisen der Polizisten eine Blutprobe entnommen worden. Auch habe sich der Verdacht auf weiteren Drogenkonsum bei dem Mann ergeben.