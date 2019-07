Klettgau vor 1 Stunde

Gartenfest in Weisweil wie im Film: Idylle unter alten Bäumen

Sieben Chöre unterhielten unter freiem Sommerhimmel die Gäste des Männergesangvereins Weisweil. Die Lieder ließen Sonne und Urlaub hochleben und entführten in die Welt des Musicals. Just for Fun bot auch aktuelle Hits.