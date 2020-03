von sk

Laut Angaben der Polizei war ein 82-jähriger Ford-Fahrer in Richtung Bühl unterwegs und aus nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er frontal mit einem Linienbus auf Leerfahrt zusammen. Im Ford wurde die 83-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Ford-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 51-jährige Busfahrer wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Blechschaden wird von der Polizei auf mindestens 34.000 Euro. Die L 163 ist derzeit noch voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung besteht. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen, Tel. 07751/89 630, sucht Zeugen des Unfalles.