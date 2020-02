Riedern am Sand vor 4 Stunden

Ford-Fahrerin patzt: Fünf Verletzte und 17.000 Euro Blechschaden

Fünf Verletzte und mindestens 17.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Pkw-Kollision, die sich am Samstag gegen 15 Uhr am Ortseingang von Riedern am Sand ereignet hat.