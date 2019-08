von sk

Laut Angaben der Polizei ist ein 37-Jähriger bei der Fahrt in Richtung Riedern am Sand gegen 12.45 Uhr auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Leitpfosten umgefahren. Beim Ausweich-Manöver geriet der Ford ins Schleudern und prallte in einem Graben frontal auf einen Abwasserschacht. Der 37-jährige Fahrer verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Am Ford soll wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe rund 5000 Euro entstanden sein.