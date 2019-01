Der Gemeinderat Klettgau lehnte alle drei Angebote zur Auftragsvergabe zur Erstellung von Förderanträgen für den Breitbandausbau ab.

Mit acht Jastimmen und acht Neinstimmen bei drei Enthaltungen erhielt das von Bürgermeister Ozan Topcuogullari favorisierte Ingenieurbüro Gutmann aus Höchenschwand keinen Zuschlag, genauso wenig wie die Firma Dimanet aus Halle, die ebenfalls ein Angebot abgegeben hatte. Aus dem Rennen war auch Badenova, da dort keine Nachbetreuung gewährleistet werden kann.

Im Vorfeld der Sitzung stellten die Vertreter der Angebotsfirmen ihren Leistungsumfang sowie ihre Kostenberechnungen in nicht öffentlicher Sitzung vor, über die das Gremium sodann im Beisein der Öffentlichkeit zu beraten hatte. Die Vorstellung der jeweiligen Firmenvertreter im öffentlichen Rahmen lieferte wenig Informationen zum Leistungsumfang als auch zu den Kosten. Einzig der Fixbetrag von rund 75 000 Euro des Ingenieurbüros Gutmann war bekannt.

Dessen Angebot lag als einziges dem Gemeinderat im November vor, damals beschloss eine Mehrheit der Räte diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen, da keine weiteren Angebote vorlagen, somit eine Vergleichbarkeit nicht gegeben war.

Jetzt lagen dem Gremium drei Angebote vor und wieder krachte es im Gebälk. Auf Vorschlag des Bürgermeister kam als erstes das von ihm favorisierte Angebot des Ingenieurbüros Gutmann zur Abstimmung, dieses betreut bereits 13 Gemeinden des Zweckverbandes Breitband des Landkreises. "Alles aus einer Hand, ein regionales, erfahrenes Ingenieurbüro vor Ort", das waren die Argumente des Bürgermeisters für das Höchenschwander Büro. Mit acht Jastimmen und acht Neinstimmen bei drei Enthaltungen wurde der Antrag abgelehnt.

Auf Vorschlag des Gemeinderates Hubert Behringer kam das Angebot der Firma Dimanet aus Halle, das vor Ort mit der Firma APM aus Waldshut-Tiengen kooperiert, zur Abstimmung. Offensichtlich hatte dieses Planungsbüro, das ganz kurzfristig ein Angebot abgegeben hatte und deshalb erst als Tischvorlage dem Gremium vorlag, sich bei acht Gemeinderäten recht überzeugend präsentiert. Aber auch hier ergab sich genau die gleiche Situation Patt-Situation, die sich auch bei der Abstimmung des Badenova-Angebotes wiederholte.

Ein sichtlich schockierter Bürgermeister kommentierte das Abstimmungsverhalten: "Wir bringen es nicht auf die Reihe, leistungsfähiges Internet nach Klettgau zu bringen."

Breitbandausbau und Förderung in Klettgau

Im Januar 2018 beschloss der Gemeinderat den Breitbandausbau im Betreibermodell zu verwirklichen. In den förderfähigen Erzingen, Rechberg, Weisweil und Bühl wird die Gemeinde auf eigene Kosten das Glasfaserortsnetz bauen und finanzieren. Über den Zweckverband Breitbandausbau des Landkreises wird die Verpachtung an einen Netzbetreiber realisiert. Die Betreiberausschreibung dazu sind abgeschlossen, ein Netzanbieter steht in Kürze fest, so die Auskunft des Zweckverbandes.

In den Ortsteilen Grießen, Geißlingen und Riedern am Sand hingegen rüstet die Telekom mit dem Vectoring-Ausbau die Bandbreiten auf.

Zuschussbeantragung

Schon längst sollte die Vergabe für die Beantragung der Zuschüsse für die förderfähigen Ortsteile erledigt sein. Da nun erneut keine Entscheidung gefallen ist, herrscht vorerst Stillstand in Klettgau in Sachen Breitbandausbau. Dabei sind derzeit die Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg noch großzügig bemessen, im Falle einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit einer anderen Gemeinde, gäbe es vom Land sogar noch Zuschläge von 30 Prozent pro laufenden Meter Glasfaser. Im besten Falle wären dann bis zu 95 Prozent Förderzuschüsse möglich.

Hier wurden Gespräche mit der Gemeinde Weilheim geführt, dort ist die Entwicklung in Sachen Breitbandausbau in etwa gleich weit wie in Klettgau gediehen. Mit einem gemeinsamen Planungsbüro, das für Klettgau und Weilheim die Beantragung der Förderzuschüsse durchführt, könnte man die IKZ-Zuschüsse abgreifen. Mit dem Entscheid des Gemeinderats ist das nun mehr als fraglich.