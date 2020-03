von eva baumgartner

Solche Post bekommt man gerne: Knapp neun Millionen Euro Förderung vom Bund für den Breitbandausbau gibt es für die Gemeinde Klettgau. Felix Schreiner, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Digitalausschusses beim Bund, überbrachte die frohe Botschaft.

„Das ist ein historischer Schritt für Klettgau, es ist die größte Förderung, die die Gemeinde jemals bekommen hat“, betonte der Abgeordnete. 17,3 Millionen Euro kostet der Breitbandausbau in den unterversorgten Ortsteilen Erzingen, Rechberg, Weisweil und Bühl, den die Gemeinde im Betreibermodell bewerkstelligt. Die Bundesförderung beträgt folglich 50 Prozent.

„Die Richtlinien der Bundesförderung zu vereinfachen und den Mittelabfluss an Landkreise und Gemeinden zu beschleunigen“, so Felix Schreiner, „war ein hartes Stück Arbeit in den letzten beiden Jahren.“ Die Erleichterung waren denn Bürgermeister Ozan Topcuogullari und seinen Mitarbeitern, der Breitbandbeauftragten Monika Eichin und Ortsbaumeister Holger Schulz, ins Gesicht geschrieben. Mit dem Förderbescheid des Bundes kann jetzt auch die Landesförderung beantragt werden. Sie beträgt 40 Prozent, das entspricht 6,9 Millionen Euro, so dass letztlich für die Gemeinde Kosten in Höhe von zehn Prozent (1,73 Mio. Euro ) zu tragen sind. Parallel zur Beantragung der Landesförderung wird die Bauplanung voran getrieben, um dann, wenn der Landesförderbescheid vorliegt, die Ausschreibungen zu starten.

„Wir sind auf der Zielgeraden“, freut sich Bürgermeister Ozan Topcuogullari. Förderfähig in den vier Ortsteilen sind 1250 Anschlüsse. Die Kosten pro Hausanschluss mit maximal zwei Wohneinheiten sind bereits festgelegt und liegen bei 500 Euro. Die Anschlüsse für Mehrfamilienhäuser kosten maximal 2500 Euro. Eigentlich waren hierzu noch Informationsveranstaltungen für die Bürger geplant, wann sie jedoch stattfinden werden, ist derzeitig durch die Corona-Epidemie noch ungewiss.

Ungleich weiter ist der Fortschritt des Breitbandausbaus in den Klettgauer Gewerbegebieten, dort wird in der kommenden Woche der Spatenstich stattfinden.