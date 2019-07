von Eva Baumgartner

Der FC Geißlingen 1953 geht mit fast unverändertem Vorstand in die kommenden zwei Vereinsjahre. In der Hauptversammlung wurde unter anderem ein neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt. Das Amt übernimmt Orak Ferhat als Nachfolger von Thomas Pietzke.

Die Trainer berichteten über das unterschiedliche Abschneiden der Mannschaften in der vergangenen Saison. So konnte der Verein dem Frauenteam zur Meisterschaft gratulieren, während die A-Jugend kurz vor Rundenbeginn zurückgezogen werden musste, da zu wenig Spieler hätten eingesetzt werden können.

Jugendmannschaften

Jugendleiter Udo Klotz stellte fest, dass es eigentlich möglich sein sollte, in einer Gemeinde wie Klettgau eine bessere Vereinsjugend aufzubauen. Leider würden die besten Spieler von den umliegenden Vereinen weggelockt.

Udo Klotz zeigte sich nicht ganz zufrieden mit den Mannschaften der SG Klettgau. Die B-Jugend erreichte in der Bezirksliga einen fünften Platz und kam dann im Bezirkspokal bis ins Endspiel, das man dann allerdings knapp verlor. Die C-Junioren erreichten einen guten dritten Platz, dagegen wurden die D-Junioren auf einen Abstiegsplatz durchgereicht.

Gut lief es bei der jüngsten Mannschaft des Vereins, vor allem bis zur Winterpause, als sowohl die beiden Kleinfeld-Mannschaften der E1 und auch der E2 auf einem vorderen Platz standen, nach einer Neueinteilung der Staffeln landeten dann aber beide auf dem vorletzten Platz.

Erste und zweite Mannschaft

Der Trainer der ersten Mannschaft, Andi Bauhuber, zeigte sich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Abschneiden seiner Elf auf dem fünften Platz. Orak Ferhat, der Trainer der zweiten Mannschaft, musste bei den 20 Spielen der Saison insgesamt 46 Spieler einsetzen.

So habe keine eingespielte Mannschaft auf dem Platz gestanden. Am Ende der Runde reichte es nur für den drittletzten Tabellenplatz. Ferhat betonte aber, dass es seinen Jungs trotzdem immer wieder Spaß mache, auf dem Rasen zu stehen.

Damenmannschaft

Umso zufriedener war der Trainer der Damenmannschaft, Christian Weissenberger. In einer Kleinfeldgruppe mit nur vier Mannschaften mussten die Spielerinnen viermal gegen jeden der drei anderen Gegner antreten. Die Geißlinger Damen wurden am Ende auch Meister in dieser Staffel und stellten mit Carl Masche dazu noch die Top-Goalgetterin in dieser Staffel.

AH-Mannschaft

Alex Krumholz, Trainer der AH-Mannschaft, macht mittlerweile die Überalterung der Alten Herren Angst. Er appellierte an die Anwesenden, sich nach dem Ende ihrer Aktivlaufbahn doch mal bei der AH sehen zu lassen.

Vorsitzender Thomas Werne bedankte sich bei einigen Helfern im Umfeld des Vereins für ihre Unterstützung. So erhielten unter anderem die Vereinsheimwirte Uschi, Gerdi und Engel Gantert, der Leiter der AH, Willy Magerl und Platzwart Thomas Pietzke ein kleines Geschenk für ihre Arbeit.

Thomas Pietztke, der nicht mehr für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zur Verfügung stand, bekam dann von seinen Vorstandskollegen ein gerahmtes Trikot als Erinnerung.