Erzingen Erzinger Landfrauen kritisieren die Beitragserhöhung des Landesfrauenverbands

Dass der Landesfrauenverband Südbaden den Jahresbeitrag für Mitglieder erhöhen möchte, stößt den Landfrauen Erzingen sauer auf. In der Mitgliederversammlung stand sogar die Frage im Raum, ob der Verein den Verband verlassen sollte.

Erzingen (eba) Große Unzufriedenheit, wenn nicht sogar Verärgerung, herrscht bei den Erzinger Landfrauen über die Beitragsanpassung des Landfrauenverbandes Südbaden. In der Hauptversammlung informierte Vorsitzende Marlies Burger die zahlreich erschienenen Mitglieder. Danach habe der Verband seit 20 Jahren die Beiträge für die Ortsvereine nicht erhöht. Der Jahresmitgliedsbeitrag betrug bislang 20 Euro, 15 Euro gingen an den Verband, den Landfrauen vor Ort sind davon fünf Euro geblieben.

Jetzt wolle der Landesverband den Jahresbeitrag auf 25 Euro erhöhen, in diesem Fall müsste der Ortsverein Erzingen 30 Euro pro Mitglied verlangen. "Es gibt zwar viele Kursangebote seitens des Landesverbandes, für uns Erzinger Frauen sind sie jedoch viel zu weit weg", stellte Vorsitzende Burger fest, so dass die unausgesprochene Frage im Raum schwebte: Was bringt uns eigentlich eine Mitgliedschaft im Verband? Dazu werden in einer Sondersitzung die Erzinger Landfrauen tagen, stellte Marlies Burger in Aussicht, dann solle über Austritt oder Verbleib im Verband entschieden werden.

Im vergangenen Jahr waren die Landfrauen wieder äußerst fleißig, immer wenn im Dorf was los war, waren sie mit großer Tatkraft dabei. Schriftführerin Silvia Zölle erinnerte an die Mithilfe beim Siedlerfest, wie jedes Jahr an das Winzerfest, mit Kaffeestube und Festwagen, an das Juks-Ferienprogrammangebot, an die Pflege der Grünanlagen bei der Kirche und vieles andere mehr. Großes Lob erntete auch die Kassiererin Oliva Hertkorn für ihren soliden Kassenbericht.

Das laufende Jahresprogramm wartet wieder mit einigen Höhepunkten auf, vielerlei interne und gesellige Termine, darunter eine Betriebsbesichtigung des Geflügelhofes Kaiser in Stühlingen-Wangen im April, eine Führung über die Küssaburg im Mai, eine Abendwanderung nach Weisweil zum Spargelessen im Juni sowie der Jahresausflug zur Landesgartenschau in Lahr, um nur einige zu nennen.

Auf Bezirksebene haben sich die Landfrauen in diesem Jahr etwas besonderes vorgenommen: Einen "Flashmob" auf der Küssaburg am 30. Juni. Es wird eine große ungewöhnliche Frauenparty sein, zu der alle Frauen jeglichen Alters, auch Nicht-Mitglieder, eingeladen sind. Die Aktion soll der Mitgliederwerbung dienen, zu diesem großangelegten Anlass soll zudem ein Imagefilm gedreht werden.