Erzingen Erzinger Fasnachtsverein Rebfüdle freut sich über neue Vereinsfahne

Der Erzinger Fasnachtsverein Rebfüdle blickt auf ein Jahr voller Aktivitäten zurück und ehrt langjährige Mitglieder. Der Verein verabschiedet sich von der Figur des „Narrenpolizisten“. Künftig soll bei den Veranstaltungen eine kunstvolle Vereinsfahne mitgeführt werden.

Der Fasnachtsverein Rebfüdle belebt seit 1996 das Brauchtum in Erzingen. Der Verein ist stark etabliert und aus dem Ortsgeschehen nicht mehr wegzudenken. Die „Rebfüdle“ haben eine Mannschaft von 250 Mitgliedern, davon 35 Masken-und Hästräger, zwölf Kindermasken, eine Tanzgarde mit einer Jugendtanzgruppe von 30 Mitgliedern. Seit 1999 ist der Verein auch Mitglied der Narrenvereinigung Kleggau.

Ehrenpräsidentin ist Gabriele Indlekofer, die ihr Amt vor zehn Jahren an den jetzigen Präsidenten Jens Griesser weiter gab. Dieser konnte nach der Begrüßung auf bester finanzieller Grundlage und fundiertem Interesse am Vereinsgeschehen einen mehrseitigen Bericht über den Jahresablauf offerieren. Griesser erinnerte an das Fasnachtsmotto „Wir Füdle ziehen wieder durch die Lande, denn wir sind ja eine tolle Bande.“ Närrische Höhepunkte waren der Narrenmarkt, das Mehlsuppenessen und der Nachtumzug mit 36 Gruppen und vielen Gästen auch von auswärts. Schriftführerin Marina Zölle bedauerte den Ausfall des Volksradfahrens verwies aber auf die Teilnahme am Winzerfest und den 41. Herbstkonvent der Narrenvereinigung Kleggau in Horheim.

Ober-Rebfüdle Sabine Keller berichtete, dass sich der Verein von der Figur des „Narrenpolizisten“ verabschiedet hat. Künftig soll bei den Veranstaltungen eine kunstvolle Vereinsfahne mitgeführt werden, die derzeit angefertigt wird. Gemeinderat Eugen Spitznagel dankte namens des Bürgermeisters und der Gemeinde dem Narrenverein für seine ehrenamtliche Tätigkeit der Brauchtumspflege. Er übernahm auch die Wahl. Bestätigt wurden Romina Lentisco (stellvertretende Vorsitzende), Marina Zölle (Schriftführerin), die Beisitzer Regina Dreher, Sabrina Nudischer sowie Hartmut Rühmann. Raphaela Keller wurde als Jugendvertreterin gewählt.

„Wir sind eine tolle Truppe und leisten viel. Ich hoffe auf eine weitere Unterstützung durch alle“, so der Vorsitzende Jens Griesser, der dann die Ehrungen in Abwesenheit vornahm. Es waren dies: Günther Harant, Vereinsorden am Bendel in Silber (für 20 Jahre Mitgliedschaft im Verein); Rita und Friedel Günther wurden für besondere Verdienste mit dem Vereinsorden am Bendel in Silber geehrt.