Riedern/Bühl – Wenn der Musikverein Riedern-Bühl vom 31. August bis 2. September zu seinem Erntedankfest einlädt, ist das für die ganze Region der Startschuss für die Dirndl-und Lederhosensaison. Vom 31. August bis 3. September wird der kleine Klettgauer Ortsteil wieder zur Hochburg für Stimmung, Livemusik und beste Unterhaltung.

99 Jahre und kein bisschen verstaubt – der Musikverein Riedern-Bühl ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Traditionen alles andere als langweilig sind, wenn sie nur richtig verpackt werden. Auch für ihr 30. Erntedankfest haben die Musiker wieder ein tolles Programm zusammengestellt, das für jeden Musikgeschmack etwas bietet.

Erntedank kündigt bereits den Herbst an, doch so ganz möchten sich die Veranstalter vom Sommer noch nicht verabschieden. Deshalb startet das Festwochenende am Samstag, 31. August um 20 Uhr mit einer Sommerend-Party. Die Band Slamjam Hiprock sorgt mit echter „handmade-music“ von Rock über Pop bis Schlager für super Stimmung und Summer-Feeling in der Reithalle.

Der Sonntag, 1. September wird um 9.30 Uhr mit einem feierlichen Erntedankgottesdienst in der aufwendig geschmückten Reithalle eröffnet. „Die Besucher dürfen gerne Erntekörbchen mitbringen und vor Ort segnen lassen“, erklärt Sabine Ebner, Vorsitzende des MV Riedern Bühl. Anschließend spielt der Musikverein Vilsingen aus der Nähe von Sigmaringen zum Frühschoppenkonzert auf. Die Besucher dürfen sich neben den musikalischen Leckerbissen auch auf kulinarische Köstlichkeiten aus der Festküche freuen. Ein weiteres Schmankerl ist das Traktorentreffen, das im Rahmen des Erntedankfest-Sonntags stattfindet. „Für alle Besucher, die mit ihrem Traktor anreisen, ist ein Teil des Parkplatzes reserviert“, erklärt Sabine Ebner.

Am Nachmittag unterhalten die Musikvereine Urberg und Ibach-Wittenschwand in der Reithalle. Ebenfalls im Nachmittagsprogramm erobern die Mädchen der Tanzgarde aus Bühl und Riedern unter der Leitung von Nathalie Netzhammer die Bühne in der Festhalle. Die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 17 Jahren bieten mit ihren Auftritten immer einen besonderen Höhepunkt. Zum traditionellen Handwerkervesper am Montag ab 17 Uhr spielen die Tikos zum Tanz auf.

„Ein Jahr vor dem 100-jährigen Jubiläum feiern wir noch einmal im beschaulicheren Rahmen, wobei das Fest für unsere kleinen Dörfer ja schon recht groß ist“, erklärt Sabine Ebner. Für die 23 aktiven Musiker bedeuten die aufwendigen Vorbereitungen für das dreitägige Fest eine große Herausforderung, die sie jedes Jahr in toller Zusammenarbeit meistern. „Ganz viele fleißige Hände von Verwandten und Freunden unterstützen uns tatkräftig mit Arbeitseinsätzen und Kuchenspenden “, verrät Ulrike Spitznagel, stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins.

Die Festküche zaubert an allen Tagen leckere Festschmankerl und bei der großen Auswahl an selbstgemachten Kuchen fällt die Auswahl wirklich schwer. Am Sonntag und am Montag ist der Eintritt zu den Veranstaltungen frei.

Karten für die Sommerend-Party gibt es bei den Volksbanken Grießen und Erzingen, in der Metzgerei Morath, Hohentengen sowie bei allen Mitgliedern des MV Riedern-Bühl. Vorverkauf im Internet (www.erntedankfest.cortex-tickets.de).