von Eva Baumgartner

Drei Tage lang ist Bühl am kommenden Wochenende in Feierlaune, denn das traditionelle Erntedankfest gilt es zu feiern. Bereits zum 30. Mal wird es gefeiert, wie immer vom Musikverein Riedern-Bühl ausgerichtet.

Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im kommenden Jahr wird der MV im Rahmen des Erntedankfestes das große Bezirksmusikfest in Bühl ausrichten. Wie immer laufen die Vorbereitungen für das Fest schon auf Hochtouren.

Der Auftakt ist, wie immer, der Freitag, 31. August. Dieses Jahr startet die Sommerend-Party mit Hip-Rock von Slamjam, Karten dazu sind im Vorverkauf bei den Volksbanken in Erzingen und Grießen sowie in der Metzgerei Morath Hohentengen und bei allen Vereinsmitgliedern erhältlich.

Am Sonntag, 1. September, findet um 9.30 Uhr der Erntedankgottesdienst statt, er wird vom Kirchenchor mitgestaltet. Anschließend trifft man sich in der Reithalle zum Frühschoppenkonzert des Musikvereines Vilsingen, die Tanzgarde Bühl wird zudem mit einer Showeinlage unterhalten.

Eine große Traktoren-Ausstellung rund um die Reithalle zeigt beeindruckende Raritäten an landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die musikalische Unterhaltung am Nachmittag bestreiten die Tanzkapelle Ibach-Wittenschwand und der Musikverein Urberg. Am Montag, 2. September, ab 17 Uhr, klingt mit dem Handwerkervesper zur Musik der Tanz- und Unterhaltungsband Tikos das Erntedankfest in Bühl aus.