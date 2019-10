von Eva Baumgartner

Eine Pilgergruppe der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen hat eine eindrucksvolle Wallfahrt nach Rom und Assisi unternommen. Mit fachkundiger Reiseleitung besichtigte sie die Kirche S. Maria Sopra Minerva, Spanische Treppe, Trevibrunnen, Pantheon, Forum Romanum, Palatin, Kolosseum, Santa Maria Maggiore, San Clemente und San Giovanni in Laterano.

Bei der Begrüßung in der wöchentlichen Papstaudienz wurde die Gruppe eigens erwähnt. Mit der Frühmesse im Petersdom mit Pfarrer Thomas Mitzkus, einer Sieben-Kirchen-Wallfahrt und der Besichtigung der Katakomben ging der erste Teil der Reise und der Aufenthalt in Rom zu Ende.

Mit dem Bus fuhren die Pilger weiter über Greccio, Rivotorto und Santa Maria degli Angeli nach Assisi. Mit der Reiseleiterin vor Ort wurde das Zentrum von Assisi mit Piazza del Comune und Minervatempel, S. Chiara, Dom S. Rufino und das Elternhaus des heiligen Franziskus besichtigt. Zu Fuß ging es hinab zur Führung durch die beeindruckende Kathedrale.

Am nächsten Tag führte die Reise mit Kleinbussen zum Kloster S. Damiano und zur Einsiedelei Carceri mit Spaziergang zum Waldaltar, wo die Sonntagsmesse gefeiert werden durfte. Am achten Tag ging es mit Zwischenhalt in Orvieto, wo der berühmte Dom besichtigt wurde und eine typische italienische Mahlzeit serviert wurde, zum Flughafen Rom und wohlbehalten wieder zurück in die Heimat.