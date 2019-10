von eva baumgartner

Mit dem Angebot „Gemeinsam schmeckt´s besser“ hat der Förderverein Idee voll ins Schwarze getroffen. Einmal im Monat besteht die Möglichkeit im Grießener Gasthaus „Kranz“ ein kostengünstiges Mittagessen im Kreise mehrerer Menschen zu genießen. Es ist eine Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen, sich schlichtweg in Gesellschaft zu befinden, andere Leute kennenzulernen oder auch einfach um einmal um aus den eigenen vier Wänden herauszukommen und was anderes zu erleben, das im Rahmen eines Mittagessens. Naturgemäß sind es meist ältere Menschen, Rentner, viele von ihnen sind verwitwet. Sie nehmen diese Mittagsstunden einmal Monat gerne wahr und wissen sie zu schätzen.

Kirsten Albrecht und Susanne Minzer, beide aus Grießen, organisieren jeden Monat, jeweils an einem Freitag, dieses Angebot. „Anfangs waren es noch zehn Personen, jetzt sind es meist über 30 und die Tendenz ist steigend“, erzählt Susanne Minzer. Mittlerweile hat sich ein harter Kern herauskristallisiert, der kein Mittagessen auslässt, für sie sei dieser Tag der Höhepunkt des Monats. Viele von älteren Besuchern sind durchaus noch mobil, kommen mit dem Auto, andere werden von Angehörigen gebracht und wieder abgeholt, für Leute, die gar keine Möglichkeit haben Grießen zu erreichen, wird ein Fahrdienst durch den Förderverein organisiert.

So sammelt beispielsweise Gabi Gäng-Schmid, Kassiererin des Fördervereines, in ihrer Mittagspause, Interessierte aus Erzingen ein und verbringt ihre Pause mit ihnen und bringt sie wieder nach Hause.

Die meisten kommen aus Klettgauer Ortsteilen

Die meisten kommen aus den Klettgauer Ortsteilen, aber auch aus Nachbargemeinden. So sind beispielsweise drei Erzingerinnen regelmäßig dabei. „Das ist für mich eine schöne Abwechslung“, sagt die 78-jährige Thea Weissenberger, die mit ihren Nachbarinnen Elisabeth Huber (89 Jahre) und Maria Ritter (93 Jahre) gemeinsam kommt. Die rüstigen Frauen leben alleine, haben aber mitunter Probleme mit dem Laufen, kommen also nicht so oft aus dem Haus. Unisono erklären die drei Damen: „Wir freuen uns immer, jemanden zum Schwätzen zu haben, deshalb kommen wir wann immer möglich zu diesem Mittagessen.“

Anmeldung nötig

Einzige Voraussetzung ist: Anmelden muss man sich jeweils bis dienstags, wobei zwei Menüs für knapp zehn Euro zur Auswahl stehen. „Und kommen kann Jeder, der möchte, egal ob Jung oder Alt, allein , mit Kindern oder anderen Angehörigen“, das ist Susanne Minzer wichtig. „Jeder, der Lust auf Gesellschaft hat, jeder, der sich allein oder einsam fühlt, ist willkommen.“ Die Termine für „Gemeinsam schmeckt´s besser“ werden jeweils im Gemeindeblatt und in der Tagespresse rechtzeitig bekannt gegeben. Ansprechpartnerinnen sind Susanne Minzer und Kirsten Albrecht unter Telefon 07742/12 76 oder 07742/85 08 84.