von Rolf Sprenger

Für ihn geht seine Pilgerreise weiter. Sie wird ihn an den Bodensee führen, wo er in Konstanz-Petershausen die Pfarrei übernehmen wird. Pfarrer Thomas Mitzkus hat in den vergangenen zwölf Jahren seine Spuren in der Seelsorgeeinheit Klettgau–Wutöschingen hinterlassen.

Konstanz Thomas Mitzkus kommt im Dezember als neuer Pfarrer in die Pfarrei Konstanz-Petershausen Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Ozan Topcuogullari, der es sich nicht nehmen ließ, die Abschiedsgrüße in der St. Georg Kirche in Erzingen zu sprechen, stellte klar wie schwer es der Gemeinde fällt, ihren Pfarrer ziehen zu lassen: „Sie haben es immer geschafft, Menschen Hoffnung zu geben. Sie hatten immer ein offenes Ohr, und ihre ruhige und kooperative Art haben wir immer sehr geschätzt. Wir verabschieden heute, einen außerordentlich beliebten Pfarrer.“

Wappen und Lied für Pfarrer

Als Abschiedsgeschenk überreichte der Bürgermeister ein Wappen der Gemeinde Klettgau sowie eine Urkunde. Bei seinem letzten Gottesdienst, den er in seiner geliebten Gemeinde hielt, wurde er von Diakon Hans Klee und Pfarrer Karl Boll assistiert.

Imposanter Einzug

Und diese Messe wird den Anwesenden mit Sicherheit lange in Erinnerung bleiben. Schon der Einzug aller Ministranten der Seelsorgeeinheit, war imposant. In der vollbesetzten St. Georg Kirche, merkte man von Beginn an, dass Pfarrer Mitzkus einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Auch der Kirchenchor unter der Leitung von Andreas Konrad hatte sich zusammengetan. Weit mehr als 100 Sänger bestehend aus allen Pfarreien sangen die Kyrie „Missa in G“ von Giovanni Battista Casalli. Der Chorklang erfüllte den Kirchenraum und ließ die Messe so richtig zur Geltung kommen.

Herzliche Worte

Der Pfarrgemeinderat hatte sich buchstäblich was einfallen lassen. Mit einem selbstgetexteten Lied, und einem eigens hergestellten Holzrelief als Geschenk, verabschiedeten sie ihr Oberhaupt. Auch die hauptamtlichen Mitarbeiter mit Vikar Stefan Jaskolla an der Spitze, hatten herzliche Worte und ein Präsent für ihren Chef parat.

Händeschütteln zum Abschied

Der gefühlvolle und beeindruckende Gottesdienst neigte sich nach zwei Stunden dem Ende zu. Pfarrer Thomas Mitzkus hatte für die Gottesdienstbesucher seinerseits eine Überraschung vorbereitet. Vor der Kirche wollte er sich, bei einem kleinen Apero von der Gemeinde verabschieden. Schade nur, dass er soweit gar nicht kam. Zu viele Menschen wollten sich noch persönlich bei ihm bedanken und ihm alles Gute für seine weitere Pilgerreise wünschen, sodass er die Kirche nicht verlassen konnte.

Die Seelsorgeeinheit

Die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen umfasst die sechs Pfarreien Bühl (mit der Filiale Riedern am Sand), Erzingen (Filialen in Rechberg und Weisweil), Geißlingen, Grießen, Schwerzen (Filiale in Horheim) und Wutöschingen (Filiale in Degernau). Bis ein Nachfolger für Pfarrer Mitzkus gefunden ist, wird Vikar Stefan Viskolla die Gottesdienste halten.