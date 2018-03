Klettgau-Weisweil Ein äußerst aktives Vereinsjahr liegt hinter dem Männerchor Weisweil

Neben vielen Auftritten und geselligen Anlässen stand auch der Wechsel im Dirigentenamt mit Claudia Griesser beim Männerchor Weisweil an.

Einträchtig ging es zu in Weisweil bei der Hauptversammlung des Männerchors. Neben Gästen und Bürgermeister Ozan Topcuogullari konnte Vorsitzender Markus Bollinger die vollzählige Sängerschar begrüßen. Dass wirklich alle zur Versammlung gekommen waren, zeigt, welch enge Verbundenheit die Mitglieder mit ihrem Chor auszeichnet. Ein freudig vorgetragenes Lied erklang zum Auftakt.

Im Jahresrückblick ließ Schriftführer Roland Keller die Höhepunkte des Jahres 2017 aufleben. Freundschaftssingen mit benachbarten Chören, Konzerte und Auftritte wie zum Jubiläum des Männerchors Rechberg, Sängerolympiade, Gartenfest und Sommerfest standen im Kalender. Außerhalb der Chorarbeit finden die Sänger zu privaten Festen und zum Feierabendradeln zusammen. Das soll im Interesse des Zusammengehörigkeitsgefühls auch beibehalten werden. Eine große Leistung war die Restaurierung des Kreuzwegs auf dem Seebückli in Weisweil.

Aber auch ein großer Umbruch war zu bewältigen. Kurzfristig legte Dirigentin Christel Mülhaupt aus persönlichen Gründen ihr Amt nieder. Getreu seines Mottos: "Mut zur Veränderung – fit für die Zukunft" konnte der Chor Claudia Griesser als neue Chorleiterin gewinnen. Mit Stimmbildung, Atemübungen und Übungen für die Artikulation will sie die Homogenität des Klangs verbessern. Originalsätze für vierstimmigen Männerchor und auswendiges Singen sind ihr ebenso wichtig. Da alle Sänger gern mit ihr arbeiten, wird das vermutlich gut gelingen.

Das Vertrauen wurde bei den Wahlen sichtbar. Der gesamte Vorstand wurde bestätigt. Bürgermeister Ozan Topcuogullari nutzte die Gelegenheit, dem Chor für sein Engagement in der Gemeinde zu danken: "Es ist schön, eure Gemeinschaft zu erleben und ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Konzerte, ein herzliches Dankeschön für die musikalische Belebung unserer Gemeinde." Für das kommende Vereinsjahr sind Konzerte zum 1. Mai, in Blumberg, in Bettmaringen, zum Volkstrauertag und wie jedes Jahr zum Stephanstag geplant. Das Singen an Alfons Harthmanns Linde und der Vereinsausflug auf fast 3000 Meter Höhe zur Zugspitze werden die Sängergemeinschaft weiter zusammenschweißen.