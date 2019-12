von Rolf Sprenger

„Das wird nie was“, sagte die Ansagerin Katharina Reuther, als sie dem Publikum erklärte, wie das Werk „Volcano“ bei den Musikern aufgenommen wurde. Das anspruchsvolle Stück verlangte dem Orchester des Musikvereins Geißlingen bereits im Vorfeld einiges an Probestunden ab. Doch die Mühen hatten sich gelohnt. Es wurde Etwas. Das Werk sollte der musikalische Höhepunkt des Jahreskonzert 2019 werden.

Der Musikverein Geißlingen begeisterte mit seinem Jahreskonzert das Publikum. Vor vollbesetztem Haus ließen die Musiker es mit dem Werk „Volcano“ buchstäblich brodeln. | Bild: Rolf Sprenger

Dirigent Erich Stamm hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Rock, Pop, Klassik, selbst funkige Töne und Jazzmusik wurden zu einem stimmigen Konzerterlebnis zusammengefügt. Die Konzerteröffnung in der vollbesetzten Gemeindehalle in Geißlingen blieb dem Jugendorchester Klettgau vorbehalten. „Mit der Lizenz zum Dirigieren“ nahm Taktgeberin Vera Huber das Publikum mit auf eine Reise in die Welt der Popmusik. Das Bond-Titelstück „Skyfall“ und Queens „Bohemian Rhapsody“ machten Lust auf mehr.

Mit dem Titelstück aus „Game Of Thrones“ eröffneten die Aktiven ihr Konzert. Es folgte der Rockklassiker „Eloise“, der virtuos vom Blasmusikorchester interpretiert wurde. Mit der Ballade „Vivo per Lei“ wurde es ein wenig ruhiger, was der Stimmung im Saal aber keinen Abbruch tat. Mit dem „Volcano“ beendete das Ensemble den ersten Teil.

In der Pause hatte der Vorsitzende Florian Grießer eine besondere Ehrung parat. Peter Hauke, Norbert Schmid, Wilfried Magerl und Thomas Hauser wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Angestoßen wurde mit ihrem Lieblingsgetränk – Espresso.

Mit dem swingenden „Double Dutch“ wurde die zweite Runde eröffnet. Ein besonderes Instrument war „Born4Horn“ vorbehalten. Karl Heinz Schmid, Martin Mülhaupt, Katja und Valentin Grießer beeindruckten mit ihren Waldhörnern. Vincent Grießer und sein Saxophon spielte anschließend ein glänzendes Solo bei dem Wohlfühl-Hit „Feeling Good“ von Michael Bublé. Beim vorläufigen Abschluss zeigte Daniel Grießer, dass auch die Drums eine tragende Rolle in einem Blasmusikorchester spielen können. Sein Solo wurde stürmisch beklatscht.

Bei allem Können der Musiker muss man den musikalischen Leiter Erich Stamm hervorheben. Er trieb mit seiner Körpersprache und Begeisterung das Orchester immer wieder an. So wurden auch zwei Zugaben vom Publikum gefordert, ehe das Konzert mit dem besinnlichen „Oh Du Fröhliche“ sein Ende fand.