von eva baumgartner

Obwohl der Turnverein Erzingen mit knapp 750 aktiven Mitgliedern überaus groß ist, zeigte sich einmal mehr in der jüngsten Hauptversammlung, dass die Stimmung, die Atmosphäre innerhalb des Vereines eine höchst familiäre ist. In der jüngsten Hauptversammlung herrschte deshalb, wie beim TV Erzingen üblich, volles Haus.

Vorsitzender Christian Merx konzentrierte sich in seinem Jahresrückblick auf die wesentlichen Ereignisse sowie die statistischen Daten. Demnach zählt der Turnverein aktuell genau 746 Mitglieder, davon sind 502 weiblich und 244 Männlich. Stark vertreten ist die Kinder- und Jugendabteilung bis 14 Jahren mit 255 Mitgliedern, bei den Erwachsenen sind es 434. Die Jugend bis 18 Jahren stellt lediglich 57 Mitglieder. Trainiert wird in 26 Gruppen. „Woche für Woche bieten wir 62 Übungsleiter auf, davon sind 24 lizenziert, das ist eine Riesenzahl“, berichtete Vorsitzender Merx mit Stolz.

Neben den zahlreichen sportlichen Terminen wie Wettkämpfe auf Gau-, Bezirks- und Landesebene, ist der Turnverein auch in vielerlei Hinsicht innerhalb der Gemeinde höchst aktiv, sei es beim Winzerfest, an Fasnacht und dergleichen mehr. Die große Weihnachtsfeier der Turnerjugend mit Bühnenshow füllt jedes Jahr im Dezember die große Erzinger Sporthalle. Ein weiterer ganz großer Glanzpunkt im Jahreslauf ist stets die große Jahresaufführung an drei Abenden Dazu kommentierte Christian Merx kurz und knapp: „Alles voll, alles ausverkauft.“

Großer Unterhaltungswert

Oberturnwart Manuel Scheyer informierte noch einmal im Detail über die vielen gesellschaftlichen und sportlichen Ereignisse. Von großen Unterhaltungswert war erneut der Filmzusammenschnitt unter dem Thema „Pleiten, Pech und Pannen“ aus dem Turnerleben, der Lachsalven und auch Lachtränen provozierte. Die Neuwahlen bestätigten alle Amtsinhaber. Letztlich galt es langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein zu ehren.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde in Abwesenheit Gerhard Thomann geehrt. Für 65 Jahre: Manfred Güntert. Für 50 Jahre: Siegfried Sautter, Wendelin Weimann, Wolfgang Ritter. Für 35 Jahre: Barbara Huber, Margot Keller, Christin Stoll. Für 25 Jahre: Ursula Hafner, Petra Szilagyi, Jörg Seel. Für langjährige Tätigkeit als Übungsleiter wurden ausgezeichnet: Friedel Günter, Manuel Scheyer (beide 15 Jahre). Werner Indlekofer (30 Jahre), Monika Merx (45 Jahre), Erwin Merx (50 Jahre).

Der Turnverein Erzingen zählt knapp 750 aktive Mitglieder. 62 Übungsleiter, davon 24 mit Lizenz, trainieren die 26 verschiedenen Turnergruppen. Der Vorsitzende ist Christian Merx, Oberturnwart ist Manuel Scheyer.