von sk

Zum 25-jährigen Vereinsbestehen unternahm der Erzinger Chor „Just For Fun“ diesmal einen zweitägigen Ausflug ins Elsass. Straßburg wurde per Schiffsrundfahrt auf der Ill und im Anschluss daran auch zu Fuß bei einer Stadtführung erkundet. Gefolgt von einer Weinprobe in den Weinbergen bei Heiligenstein.

Danach steuerte man das Nachtquartier in Saint Hyppolite an. Dort erwartete bereits ein kulinarisches Abendessen auf den Chor.

Am nächsten Morgen machte man sich dann auf, die nahegelegene Hohkönigsburg zu besichtigen. Nach einem klangvollen Abschlussständchen im Innenhof der Burg, ging es dann schließlich wieder talwärts in Richtung Riquewihr.

Von dort startete man zur einer leichten Wanderung durch die Weindörfer. Dabei durfte natürlich eine Einkehr in einer Auberge bei Ribeauville nicht fehlen, um nochmals die elsässische Küche genießen zu können. Mit einer großen Portion guter Laune und manch flüssigen Mitbringsel im Gepäck, trat man die Heimreise an.