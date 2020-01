von sk

Wie die Polizei weiter angibt, liegt der Verkaufspreis bei 15.000 Euro. Da die Quads nicht betriebsbereit waren, müssen zum Abtransport ein oder zwei größere Fahrzeuge verwendet worden sein. Außerdem kann eine Person alleine die jeweils rund 400 kg schweren Maschinen nicht bewegen, weshalb entweder technische Hilfsmittel zum Einsatz kamen oder mehrere Täter am Werke waren. Wer in jener Nacht entlang der Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit dem Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) in Verbindung setzen. Der Firmeneigentümer hat 5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Diebe führen.