Klettgau-Grießen Die nötigen Sanierungen an der Lukas-Kirche in Grießen übersteigen die Mittel der evangelischen Kirchengemeinde

Die nötigen Sanierungen an der Lukas-Kirche in Grießen übersteigen die Mittel der evangelischen Kirchengemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde steht vor großen Investitionen, die sie sich nicht leisten kann. Das Geläut der Lukas-Kirche soll abgestellt werden, weil die Statik des Turms gefährdet ist. Ein Verkauf der Lukas-Kirche steht allerdings vorerst nicht an.

Nach dem Abendgottesdienst in der evangelischen Lukas-Kirche in Grießen hatte der Kirchengemeinderat eine Gemeindeversammlung einberufen, in der das weitere Schicksal dieses sanierungsbedürftigen Gotteshauses erörtert wurde. Es wurde noch keine Entscheidung getroffen, ob sich die Kirchengemeinde aus Kostengründen von der 62 Jahre alten Lukas-Kirche trennen wird.

Drei Gotteshäuser für 900 Gläubige

Das Liegenschaftsamt der evangelischen Landeskirche Baden hatte im vergangenen Jahr den kirchlichen Gebäudebestand aufgenommen und zur Mitgliederzahl der jeweiligen Kirchengemeinde ins Verhältnis gesetzt. Die evangelische Kirchengemeinde Klettgau hat aktuell etwas mehr als 900 Mitglieder, davon 312 in Grießen und unterhält drei Gebäude: die Lukas-Kirche in Grießen, die Matthäus-Kirche in Erzingen und das Pfarrhaus in Grießen.

Glockengeläut soll abgeschaltet werden

Zur jüngsten Gemeindeversammlung konnte Kirchengemeinderätin Brigitte Rogge neben Pfarrer Thomas Kaiser auch Dekanin Christiane Vogel aus Waldshut begrüßen. Kaiser berichtete der Versammlung, dass der Sicherheitsbeauftragte der Landeskirche dem Kirchengemeinderat dringend geraten hat, die Glocken sofort stillzulegen, da ansonsten die Statik des rund 30 Meter hohen Turms in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Ab sofort darf also nicht mehr geläutet werden. Die Unterlage des Glockenstuhls ist einseitig zerbröselt und steht dadurch schief. Seile und Räder sind vom Rost befallen.

Investitionskosten von rund 265 000 Euro

Die Kosten für die Sanierung des Glockenturms werden auf 15 000 Euro geschätzt. Für die Sanierung der übrigen Kirche werden weitere 250 000 Euro fällig. „Die Kirchengemeinde selbst kann diese hohen Investitionen allein nicht verkraften und die Zuschüsse der Landeskirche reichen nicht aus“, erklärte Pfarrer Thomas Kaiser. Somit stelle sich die Frage, ob man sich von dem Kirchengebäude trennen und dann Räume für soziale Zwecke erstellen soll. „Eine weitere Verschuldung ist für die Kirchengemeinde nicht tragbar“, so lautete das Fazit Kaisers.

Verkauf der Kirche ist aktuell noch nicht nötig

Nach einer längeren lebhaften Diskussion, an der sich auch Dekanin Christiane Vogel beteiligte, fasste Pfarrer Thomas Kaiser die Beiträge zusammen. „Aktuell sind wir nicht gezwungen, die Lukas-Kirche zu verkaufen. Wir haben aber keinerlei Ressourcen, anstehende Renovierungs-Maßnahmen anzugehen.“ Kaiser hob darauf ab, dass eine evangelische Kirchengemeinde mit rund 900 Mitgliedern wohl kaum in der Lage sein wird, auf lange Sicht drei Gebäude zu unterhalten. Aus Verantwortung gegenüber kommenden Generationen müsse deshalb eine Entscheidung getroffen werden. „Wir befinden uns am Anfang eines Nachdenkprozesses. Ich bin froh, dass auf der Gemeindeversammlung so konstruktiv und offen argumentiert wurde, betonte der Seelsorger. Der Kirchengemeinderat wird nun alle Optionen und Argumente überdenken.