Klettgau Die Teilnehmer beim Jugend-Creativ-Wettbewerb entwerfen Zukunftsszenarien

Die Sieger des Jugend-Creativ-Wettbewerbs der Volksbank Wutöschingen liegen vor. Die Bilder zeigen in diesem Jahr mögliche sinnvolle Erfindungen.

Würden die Ideen der Teilnehmer des internationalen Jugendwettbewerbs der Volksbanken unter dem Thema „Erfindungen verändern unser Leben“ realisiert werden, dann wäre diese Welt sicher eine Bessere. Auch den Ideen und dem Erfindungsgeist der hiesigen Schüler im Alter von sechs bis 16 Jahren schienen keine Grenzen gesetzt. Festgehalten haben sie in ihren Bildern und Collagen ihre Auseinandersetzung mit dem vorgegebenen Thema und brachten eindrucksvoll ihre Vorstellung über sinnvolle, lebensverbessernde Erfindungen zum Ausdruck. Viele der Arbeiten setzten sich aber auch kritisch mit dem Thema auseinander.

Bilder mit den Titeln wie „Gute-Luft-Haus“ oder „Aufräummaschine“, „Die Gitarre regiert die Welt“ bis hin zu „Die Glocke hilft zum Überleben“ führten plastisch vor Augen, welche Erfindungen die Kinder und Jugendlichen heute begeistern, aber auch befürchten.

Im Rahmen des alljährlichen Jugend-Creativ-Wettbewerbs, ausgerichtet von der Volksbank Wutöschingen, wurden nun die Arbeiten der Gewinner prämiert und vorgestellt. 1004 Arbeiten der Schüler aller Schulen aus dem Einzugsgebiet der Volksbank Wutöschingen wurden eingereicht. Die Jury, bestehend aus Lehrkräften der Alemannenschule Wutöschingen und der Gemeinschaftsschule Klettgau, hatte zweifellos keine leichte Aufgabe bei der Auswahl der Gewinnerwerke.

Der Gastgeber André Neuwald, Bereichsleiter bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, zeigte sich ausgesprochen begeistert, nicht nur über die rege Teilnahme, sondern auch über die thematische Vielfalt der Arbeiten. „Ihr zeigt uns, welche Erfindungen euch begeistern, welche Gefahren innovative Technologien bergen und was es noch zu erfinden gilt“, sagte Neuwald zu den jungen Künstlern. Die prämierten Siegerbilder werden danach bei der Jury in Stuttgart eingereicht. Auch beim Wettbewerb auf Landesebene waren in den Vorjahren einige Gewinner aus dem Einzugsgebiet der hiesigen Volksbank dabei. Ist diese Hürde genommen, geht es auf Bundesebene im Jugend-Creativ-Wettbewerb weiter. Im allerbesten Falle winkt sogar eine Auszeichnung auf internationaler Ebene.

Die Erstplatzierten