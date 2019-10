von Eva Baumgartner

Die Talbachmusikanten haben den Sprung über den Großen Teich gewagt und zehn erlebnisreiche Tage in den USA verbracht. Die Musikanten aus Geißlingen, Bühl, Dettighofen und Lottstetten folgten der Einladung von Pfarrer Henry Albietz, dessen Vater, Heinrich Albietz, aus Geißlingen stammte und in den 1920er Jahren in die USA ausgewandert war.

Erstes Ziel der abenteuerlichen Reise war Columbus Grove in Ohio. Dort gaben die deutschen Musiker ein Kirchenkonzert sowie im Nachbarort ein Konzert im Pfarrgemeindesaal. Beide Auftritte vor mehr als 300 Besuchern waren erfolgreich. Die deutsche volkstümliche Blasmusik kam bestens an, berichten die Musiker. Untergebracht waren sie mit Anhang bei amerikanischen Familien, mit denen viele neue Freundschaften geknüpft wurden. „Während unserer Auftritte waren wir überwiegend bei Gastfamilien untergebracht. Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit war einfach überwältigend“, erklärt Günter Mülhaupt, der die Reise organisiert hatte.

Begeisterte Zuhörer

Hin und weg waren die Blasmusiker aus dem Klettgau auch über die Begeisterung, die ihre Musik bei den Zuhörern auslöste: „Fantastic, a great job (Fantastisch, ein großartiger Auftritt)“, so etwa lauteten die Kommentare. Weiter führte die Reise nach „Moeller‘s Brew Barn“ in Maria Stein in Ohio. Dort wurde zum zweistündigen Frühschoppenkonzert aufgespielt. Rauschenden Applaus und Freibier bekamen die Talbachmusikanten als Lohn.

Ausflug nach Florida

Es folgte ein Ausflug per Flugzeug nach Orlando in Florida. Dort besuchten die Musiker „Gatorland“ und „Epcot Center“ sowie das „Kennedy Space Center“ auf Cape Canaveral. Bevor es wieder zurück nach Ohio ging, stand ein Abend mit Jazz-Musik in „B. B. King‘s Blues Club“ in Orlando auf dem Programm. Zurück in Ohio, in New Bremen, waren erneut Besichtigungen geboten. In Fort Loramie folgte der eigentliche Höhepunkt der Reise.

Die Kapelle Die Talbachmusikanten sind eine Gruppe von zehn bis zwölf Musikern, die sich mehr oder weniger regelmäßig zum Musizieren treffen. Die Gruppe besteht in wechselnder Zusammensetzung seit 1990. Entstanden ist sie ursprünglich aus der kleinen Besetzung des Musikvereins Geißlingen. Inzwischen kommen die Musiker aus der ganzen Region, geprobt wird nach wie vor in Geißlingen. Stilrichtung ist die volkstümliche Blasmusik und leichte Unterhaltungsmusik, die überwiegend bei Frühschoppen oder Handwerkervesper zu Gehör gebracht wird. Die Besetzung besteht aus Holz- und Blechbläsern mit einem Akkordeon und Schlagzeug. Ansprechpartner ist Günter Mülhaupt.

Bei den „German Heritage Days“, ein Fest zu Ehren der deutschen Vorfahren, wurde noch einmal zu zwei Konzerten aufgespielt. Nach dem deutsch-amerikanischen Fest, bei dem das 175-jährige Bestehen des Ortes gefeiert wurde, folgte eine Brauerei-Tour. Tags darauf ging es wieder zurück in die Heimat.