von Eva Baumgartner

Bald kann es losgehen. Mit der nun eingetroffenen Baugenehmigung des Landratsamts Waldshut für den Neubau beziehungsweise den Erweiterungsbau der Realschule Klettgau ist die letzte Hürde für die Umgestaltung der weiterführenden Schule in der 7500 Einwohner zählenden Gemeinde genommen.

Das Bauamt der Gemeinde wird nun mit Vollgas die Arbeiten ausschreiben, dann soll der Gemeinderat schnellstmöglich die Aufträge vergeben. „Wir tun alles, dass der Spatenstich im Sommer vor den Ferien stattfinden kann“, sagt Bürgermeister Ozan Topcuogullari zum Zeitplan.

Die Einrichtung Seit 1. September 2019 ist die weiterführende Schule der Gemeinde Klettgau im Ortsteil Erzingen eine Realschule. Derzeit hat sie 123 Schüler, die beiden fünften Klassen zählen 42 Kinder aus Klettgau und anderen umliegenden Gemeinden. An der Schule arbeiten 16 Lehrkräfte, die meisten in Vollzeit. Gesucht wird noch ein Schulrektor oder eine Rektorin. Interimsrektorin ist bis zur Neubesetzung der Stelle Constanze Trumpf.

Das ehrgeizige Ziel ist die Fertigstellung zu Beginn des Schuljahres 2022/2023, wenn die jetzigen Fünftklässler in die siebte Klasse kommen. Die Baukosten schätzt der Rathauschef alles in allem auf circa sechs Millionen Euro. Noch ist der Förderbescheid des Landes nicht in Sicht. Der Bürgermeister ist dennoch zuversichtlich, dass ein Zuschuss kommen wird. Aber der einstimmige Beschluss des Gemeinderates steht ohnehin, auch ohne Fördermittel die neue Schule zu bauen.

Gut ein halbes Jahr nach der Umwandlung der Gemeinschaftsschule in eine Realschule haben sich die Gemüter mittlerweile allseits beruhigt. Interimsrektorin Constanze Trumpf erklärt: „Es läuft super gut.“ Besonders erfreut ist sie über die gute Kommunikation zwischen den Eltern und der Schule. Das mache die Arbeit um einiges leichter, sagt sie, und versichert: „Wir nehmen die Kritik der Eltern ernst.“

Die ersten Elternsprechabende seien äußerst gut verlaufen, Verbesserungsvorschläge der Eltern seien auch umgesetzt worden. Heilfroh ist sie auch über die, wie sie sagt, hervorragende Kooperation mit den Grundschulen in Grießen und Erzingen. „Die lange vorhandenen Gräben sind zugeschüttet“, ist Trumpf überzeugt.

Gemeinsam mit den beiden Klettgauer Grundschulen werden verschiedene Veranstaltungen und Projekte auf die Beine gestellt, so beispielsweise das beliebte Fußballturnier zwischen den Dritt- und Sechstklässlern in dieser Woche, aber auch ein gemeinsames Adventsessen und Basteln mit Grund- und Realschülern, ein Spiele- und Kennenlern-Nachmittag bis hin zu weiteren gegenseitigen Besuchen wie beispielsweise die Aktion „Schüler lesen vor“. Im Mai werden zudem alle drei Klettgauer Schulen beim Projekt „Street-Art“ gemeinsam die Straßen mit Malkreide verschönern.

Am morgigen Donnerstag ab 17 Uhr öffnet die Realschule für alle interessierten Eltern und Schüler ihre Tore, die Lehrkräfte stellen sich vor, die AGs präsentieren sich. Neben allen Räumen wird auch der Erweiterungsbau vorgestellt, die Mensa liefert Kostproben ihrer gesunden Küche und vieles andere mehr ist geboten. Am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. März, finden die Anmeldetage statt. Dann wird sich einmal mehr zeigen, ob die Anstrengungen und die Überzeugungsarbeit für die Einrichtung der Realschule Früchte tragen.