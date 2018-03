Klettgau-Erzingen Die Klettgauer Winzer stellen bei der Weinmesse Erzingen ihre Produkte vor

Die Erzinger Weinmesse lädt am 25. März die Besucher ein. Eine Postkartenausstellung bereichert das kulinarische Angebot.

Ein guter Wein soll den Geist der Landschaft einfangen, heißt es. Wie es um den Geist der Klettgauer Weine bestellt ist, zeigt sich bei der 17. Erzinger Weinmesse. Dabei präsentieren die hiesigen Winzerbetriebe ihre vielfältigen Produkte am Sonntag, 25. März, ab 11 Uhr in der Gemeindehalle Erzingen.

„Diese Messe ist weit und breit eine einzigartige Gelegenheit, bei der sich die Weinbaubetriebe dem direkten Vergleich stellen“, sagt Kellermeister Lorenz Keller vom Weingut LCK. Folgende Weinbaubetriebe sind vertreten: Weingut Clauß, Bio-Weingut Gromann, Winzergenossenschaft Erzingen, Weingut Lorenz und Corinna Keller. Als Gastwinzer sind das Weingut Hiss und Kellermeister Mössner aus Eichstetten am Kaiserstuhl vertreten. Dazwischen tummelt sich der allerkleinste Weinproduzent, die Schülerfirma MMX AG der Gemeinschaftsschule Klettgau, mit seinem „Schuelwii“ und selbst gepresstem Apfelsaft.

Das vergangene Weinbaujahr war bekanntermaßen für die Winzer extrem schwierig, gebeutelt von Frösten kamen sie gerade noch mit einem blauen Auge davon, das schöne Herbstwetter 2017 erwies sich als der große Retter in der Not. „Gereifte Qualitäten, vielfältige Spätburgunder, spritzige Weißweine“, verspricht Genossenschaftswinzer Martin Stoll.

So klein das Weinbaugebiet im deutschen Klettgau im Vergleich zur bundesweiten Weinbaukarte ist, so vielfältig sind auch die Erzinger Weine. Auf der rund 35 Hektar großen Fläche, meist mit Spätburgunder, aber auch mit Müller-Thurgau-Reben bestockt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles getan. Neben der traditionellen Winzerschaft, haben sich einige gut ausgebildete Existenzgründer etabliert, die den Sprung zu professionellen Weinbaubetrieben geschafft und sich ein hervorragendes Renommee erarbeitet haben. Es gibt neben den traditionellen Weinlinien vielerlei Neuheiten, aber sie allesamt stellen sich dem Urteil der Weinliebhaber, dann zeigt sich, ob die Kellermeister ein glückliches Händchen hatten.

Die offizielle Eröffnung der Erzinger Weinmesse startet mit Bürgermeister Ozan Topcuogullari in Begleitung der Weinprinzessin Cecilia Indlekofer am Sonntag, 25. März, um 12 Uhr. Für Verpflegung sorgt der Catering Service Banholzer unter dem Motto „Fine Cookin'“. Als Ergänzung zu all den verschiedenen Gaumenfreuden, bereichert Heinz Sauter, ein leidenschaftlicher Sammler, mit seiner Ausstellung historischer Postkarten von Erzingen die diesjährige Weinmesse.