von Lea Netzhammer

Schüler haben Spaß an der Weinbautradition in Klettgau. Seit vielen Jahren präsentiert eine Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung eines erfahrenen Winzers jeweils im November einen neuen Schuelwii-Jahrgang. So auch vor Kurzem, auch wenn das Schuelwii-Fescht vor kleinerer Publikums-Kulisse als in früheren Zeiten über die Bühne ging.

Die Arbeitsgemeinschaft Die Schuelwii-AG der Gemeinschaftsschule Klettgau stellt jedes Jahr ihren eigenen Wein her. Momentan besteht die AG aus etwa 15 Schülern ab der fünften Klasse, geleitet wird sie von Marlies Burger.

Eifrig nickt Franziska Burger auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, später auch einmal Winzerin zu werden. Sie geht aktuell in die siebte Klasse der Gemeinschaftsschule und ist schon das dritte Mal bei der Schuelwii-AG dabei. Und auch Ron Piron versteht nicht, warum der eine oder andere nicht ganz nachvollziehen kann, wieso die Schüler beim Weinbau helfen, wenn sie den Wein selbst noch gar nicht trinken dürfen. „Es macht mir einfach Spaß“, sagte der Sechstklässler beim Schuelwii-Fest in Erzingen. Laut der AG-Leiterin Marlies Burger war 2019 ein ertragreiches Jahr für die Winzer und es konnten große Mengen an Weintrauben geerntet werden.

Auch Rektorin Constanze Trumpf sprach nur gutes vom Schuelwii. „In vino veritas“, begann sie ihre Rede, was aus dem Lateinischen übersetzt „Im Wein liegt Wahrheit“ bedeutet. Aber nicht nur, weil Wein bekanntlich eine lockere Zunge macht, sondern auch weil er Auskunft über das vergangene Erntejahr gibt. Stolz verkündete die Schulleiterin: „Dieses Jahr gibt es nur eine gute Wahrheit – die Schuelwii-AG war wieder ein voller Erfolg.“

Beim Schuelwii-Fest präsentierte die AG ihre Weine der vergangenen Jahre. Während die Gäste diese probieren konnten, begleitete der Schulchor den Abend mit stimmungsvollen Liedern und brachte die Besucher sogar zum Mitsingen. Zwar waren die Tische nicht ganz voll besetzt, was vielleicht an den zu kurzfristig verschickten Einladungen liegen könnte, doch alle, die da waren, konnten das Fest bei dem einen oder anderen Gläschen Wein gemütlich ausklingen lassen.

Die Aufgaben der Winzer

Immer, wenn Aufgaben im Weinberg anstehen, nimmt Marlies Burger die Kinder der AG zum gemeinsamen Schaffen mit. Grundsätzlich werde dort dann alles gemacht, was die Kinder von Hand erledigen können. Dazu gehöre unter anderem das Zurückschneiden der Reben im Frühling, das „Runterbinden“ und schließlich, als Höhepunkt, das Ernten der Trauben im Herbst. Ein ganzes Erntejahr durchleben die Kinder so vom Anfang bis zum Ende.

Die AG-Mitglieder haben es immer lustig in den Reben und die Schüler freuen sich, etwas über den Weinbau zu lernen. „Besonders die Fünftklässler fragen mir Löcher in den Bauch“, sagt Marlies Burger. Das Projekt „Schuelwii“ erfährt also immer wieder Zulauf und auch die junge Generation macht sich mit dem Kulturgut Wein vertraut, sodass die Weinbautradition im Klettgau weitergegeben werden kann.