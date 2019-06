Erzingen – Für Thomas Olesch aus Erzingen ist das Biotop in der ehemaligen Tongrube Dörnlen der schönste Platz im Klettgau. Der neue Rad- und Fußweg von Erzingen nach Rechberg ermöglicht auch eine interessante Zusatzschlaufe um das Biotop, die mittlerweile von vielen Spaziergänger genutzt wird. Thomas Olesch genießt den Blick in das Schweizer „Chläggi“ mit dem langgezogenen Randen-Bergzug. „Der wunderbare Ausblick erinnert mich an die Bilder von Cézanne mit der Montaigne Sainte-Victoire“, so Olesch.

Die ehemalige Lehmgrube, in der über 30 Jahre Material für die Ziegelherstellung abgebaut und später Pflanzsubtrat produziert wurde, hat sich in den letzten Jahren zu einem wertvollen Biotop entwickelt. Seit der Betrieb in der Grube vor 15 Jahren eingestellt wurde, ist wertvoller Lebensraum für Fauna und Flora entstanden. Bei einer durch die Gemeinde in Auftrag gegebenen naturschutzfachlichen Überprüfung durch ein ökologisches Landschaftsplanungsbüro wurden auf dem Areal 110 Pflanzenarten festgestellt. Darunter sind die behaarte Platterbse und die Gras-Platterbse, die in ihren Beständen als vom Aussterben bedroht und gefährdet eingestuft sind. Neben verschiedenen Fledermausarten gibt es rund 15 verschiedene Vogelarten, die dort beste Brutmöglichkeiten vorfinden. Die wasserführende Mulde ist zudem ein bedeutendes Amphibien-Reproduktionshabitat, vor allem für Grasfrosch, Erdkröte und Wasserfrosch. Währende Tagfalter nur vereinzelt angetroffen werden, wurden 13 Arten von Heuschrecken und Grillen, sowie 46 teilweise extrem seltene Laufkäferarten nachgewiesen. Um Flora und Fauna eine freie Entfaltung zu ermöglichen, verzichtet die Gemeinde Klettgau auf Unterhalts- und Pflegemaßnahmen. Die etwa zwölf Meter tiefe Mulde mit teilweise steil abfallenden Wänden wurde aber durch Geländer- und Zaunanlagen gesichert. „Eine Nutzung für touristische oder freizeitliche Zwecke ist nicht geplant, doch ist es denkbar, dass die Grube in den nächsten Jahren zu bestimmten Zeiten zugänglich gemacht wird“, so Holger Schulz, Bauamtsleiter der Gemeinde Klettgau.

