Klettgau – Pünktlich zum Frühlingsanfang am 20. März darf man sich im Klettgau wieder über bunte Hyazinthen-Töpfchen freuen, die über die Mitglieder des Gewerbevereins an ihre Kundschaft verteilt werden. Die beliebte Aktion findet kommenden Freitag und Samstag statt – mit diesem ersten Frühlingsgruß beginnt der traditionelle Auftakt des Gewerbevereins in ein neues Jahr.

Dieses wird für die Organisatoren nicht ganz so turbulent werden wie das vergangene, als das „Klettgau Schaufenster“ im Herbst mit einem bunten Rahmenprogramm und über 55 Ausstellern auf die Beine gestellt wurde: „Ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts in der Gemeinde – gemeinsam ziehen wir an einem Strang und bereichern so das Leben im Klettgau“, resümiert Vorstand Andreas Bollinger. Denn nur mit wohlwollender Unterstützung der Gemeinde, den verschiedenen Vereinen und vielen ehrenamtlichen Helfern lassen sich Veranstaltungen in diesem Rahmen erfolgreich durchführen.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahr ist sicherlich „Musik im Park“ am 11. Juli im Erzinger Dorfpark. Hier trifft sich Jung und Alt zum Plaudern und Tanzen oder einfach gemütlich einen stimmungsvollen Abend bei Musik und Schlemmereien zu genießen. In diesem Jahr wird die Celtic-Rock-Band „Finn Mc Cool“ mit ihren verrockten Folksongs für irischen Flair im Park sorgen. Geplant sind außerdem eine Feuer-Show und – wie sollte es anders sein – die Möglichkeit zur Irish Whisky Degustation. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Apropos kostenlos: Etwas Kopfzerbrechen beim Vorstandsteam des Gewerbevereins bereiten die vielen Geschenk-Gutscheine, die zum Teil schon seit Jahren in verborgenen Schubladen schlummern oder aus anderen Gründen nicht eingelöst werden. Nach den gesetzlichen Regelungen gilt eigentlich eine Verjährungsfrist von drei Jahren, innerhalb derer die Gutscheine eingelöst werden können – nicht so beim Gewerbeverein Klettgau. Andreas Bollinger appelliert: „Alle Gutscheine, egal wie alt sie sind, lassen sich jederzeit bei jedem Mitglied des Gewerbevereines einlösen“ –also keine Hemmungen. Die aktuelle Mitgliederliste findet sich auf der Website des Gewerbevereins.

Kurznachrichten

Schule: Bei den Anmeldetagen der Realschule Klettgau wurden für das Schuljahr 2020/2021 32 Schüler angemeldet. Somit wird es zwei fünfte Klassen mit je 16 Schülern geben. Seit kurzem liegt die Baugenehmigung für den großen Erweiterungsbau der Realschule vor. Für rund sechs Millionen Euro wird ein neues Schulgebäude nach modernsten Standards in Klettgau gebaut. Es soll zum Schuljahr 2022/2023 fertiggestellt sein.

Breitbandausbau: Die Gemeinde Klettgau erhält für den Breitbandausbau der vier unterversorgten Ortsteile Erzingen, Rechberg, Weisweil und Bühl vom Bund einen Zuschuss von 8,65 Millionen Euro, das sind 50 Prozent der Gesamtkosten von 17,3 Millionen Euro. Weitere 40 Prozent beträgt die Landesförderung, die noch beantragt werden muss, das entspricht 6,92 Millionen Euro. Die Gemeinde hat demzufolge noch zehn Prozent der Ausbaukosten zu bezahlen.

Veranstaltungsabsagen: Aufgrund des Coronavirus müssen wie andernorts auch gesellschaftliche Ereignisse abgesagt werden. So wird das große Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des FC Erzingen nicht zu den angekündigten Terminen stattfinden. Das auf den 27. März terminierte Festbankett und die am darauffolgenden Samstag, 28. März, geplante große Party sind abgesagt. Auch der Spiel- und Trainingsbetrieb auf dem Fußballplatz ruht vorerst bis zum 31. März, die Vereinsgaststätte ist ebenso bis dahin geschlossen.

Die DLRG Gruppe Klettgau hat seine für den 20. März in Klettgau-Erzingen geplante Mitgliederversammlung wegen des Coronavirus abgesagt. Damit komme man laut Astrid Kern offiziellen Empfehlungen nach, auf Sozialkontakte wenn möglich zu verzichten. Ein Ersatztermin ist zum heutigen Zeitpunkt nicht definierbar.