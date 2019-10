Erzingen – Nach zwei Jahren findet am Sonntag, 20. Oktober, in Erzingen wieder ein „Klettgau-Schaufenster“ statt. Das ist ein verkaufsoffener Sonntag, der mit einer kleinen Leistungsschau und einem entsprechenden Rahmenprogramm der Klettgauer Betriebe gekoppelt ist. Das „Klettgau-Schaufenster“ befasst sich immer mit einem besonderen Thema und in diesem Jahr lautet das Motto „Bahn frei“. Das Festgeschehen dreht sich um den Erzinger Bahnhof, der nach dem Umbau durch den Wutöschinger Zahnarzt Thilo Fechtig zur Visitenkarte der Klettgaumetropole geworden ist.

„Die A¦98 erlebe ich nicht mehr“, sagte der Vorsitzende vom Gewerbe Klettgau, Andreas Bollinger. Für ihn ist die elektrifizierte Eisenbahn der Schlüssel für den Erfolg des Klettgauer Gewerbes und neben dem Internet das spannende Thema für die Bevölkerung. „Die Bahnlinie Lindau-Basel ist unsere Hauptschlagader“, betonte Bollinger. Am Erzinger Bahnhof gibt es eine Ausstellung, die sich mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Bahn befasst, die es in Erzingen seit 1863 gibt. Der Historiker Heinz Sauter stellt im ehemaligen Bahnhofsgebäude alte Bilder und Zeitdokumente aus und der Waldshuter Tarifverbund ist mit einem Informationsstand vertreten. „Ich erwarte einen konkreten Zeitplan, bis die Elektrifizierungslücke von Erzingen bis Basel geschlossen ist“, sagte Bollinger. Er bemerkte, dass das Klettgauer Gewerbe mit der Veranstaltung auch einen gewissen Druck auf die Elektrifizierung mit einem vollumfänglichen Anschluss vom Bahnhof Erzingen ausüben will. Durch den Halbstundentakt nach Schaffhausen und Basel erhofft sich Bollinger für den gesamten Klettgau steigende Grundstücks- und Immobilienpreise, zusätzliche Arbeitsplätze und den Ausbau der Infrastruktur.

Die Festmeile

Der Kick-Off mit dem Fass­anstich für das Klettgau Schaufenster erfolgt bereits am Sonntagvormittag um 10 Uhr im Banholzer Catering „Finecooking“-Festzelt gegenüber dem Bahnhof mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück. Der offizielle Festakt erfolgt um 11 Uhr direkt am Bahnhof durch den Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcuogullari und Landrat Martin Kistler.

Von 12 bis 17 Uhr haben dann die Geschäfte in Erzingen geöffnet und die üblicherweise stark befahrene Hauptstraße wird zur autofreien Shopping- und Festmeile.

Für die Besucher gibt es während dem besonderen Einkaufsbummel rund 50 Anlaufstellen, wobei zahlreiche Geschäfte ihre Neuheiten vorstellen und spezielle Aktionen und Attraktionen anbieten. Es gibt beispielsweise eine Berliner Backschau, eine Quad-, E-Roller- und Piaggio-Nutzfahrzeugausstellung sowie Oldtimer Motorräder zu sehen.

Für die jüngsten Festbesucher gibt es zahlreiche Attraktivitäten, vom Ponyreiten über die Mini-Dampfbahn bis zum Berolino Kinderpark. Neben den Handels- und Gewerbetreibenden wirken auch einige Ortsvereine am Festgeschehen mit. Das Jugendorchester Klettgau stellt beispielsweise Instrumente vor und hofft dabei auf neue Vereinsmitglieder. Die Veranstaltung endet am Sonntagabend um 18 Uhr mit der Gewinnspiel-Verlosung, bei der man gemäß dem Motto „Bahn frei“ schöne Reisegutscheine gewinnen kann.