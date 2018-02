Klettgau Die Guggenmusik Seegraben-Hüüler präsentiert sich nun als Ritter

Die Weisweiler Guggenmusik Seegraben-Hüüler baut eine Burg auf dem Dorfbrunnen. Die Aktion soll auf die neuen Kostüme der Gruppe aufmerksam machen.

Wer dieser Tage durch Weisweil kommt, mag seinen Augen kaum trauen: Mitten im Dorf steht eine Burg, dort wo sonst immer der Dorfbrunnen stand. Man ahnt es schon, dass es mit Fasnacht zu tun hat. Die Erbauer dieser rund vier Meter hohen Burg mit Turm und Zugbrücke sind die Seegraben-Hüüler, in deren Reihen Markus Bollinger, gelernter Zimmermann, seine Fertigkeiten als Kulissenbauer unter Beweis stellt. Grund für diese Aktion ist die Präsentation des neuen Kostüms der Seegraben-Hüüler, eine kleine Guggenmusiktruppe, die eigentlich nur die Weisweiler kennen, denn „wir treten nur exklusiv in Weisweil auf“, erzählt Bollinger.

Seit 2006 gibt es die kleine Guggenmusik, die sich auf Initiative von Diakon Hans Klee formierte. Ihm ging es vor allem darum, mit den Dorfbewohnern „die gemeinsame Kultur aufrechtzuerhalten“. Die Jahre zuvor war an Fasnacht in Weisweil nicht viel los, der Hemdglunkerumzug war eine eher traurige Veranstaltung, und so war die Idee, mit einer Guggenmusik den Umzug anzuführen, um Leben reinzubringen, schnell geboren. 13 Erwachsene und drei Kinder umrahmen seither musikalisch die Weisweiler Dorffasnacht. Bisher waren sie als schaurig-wilde Kerle unterwegs, in diesem Jahr kommen sie als stolze Ritter daher und wollen die „Weißenburg zurückerobern“.

Am kommenden Samstag, 3. Februar, wird nun feierlich das neue Kostüm präsentiert, ab 14.30 Uhr geht es los. Dann wird auch der Narrenbaum „gelegt“ und nicht gestellt. Auch damit hat es eine besondere Bewandnis, da 2013 eine Sturmbö den circa 15 Meter hohen Baum aus der Verankerung riss. Prompt fiel er auf ein geparktes Auto – für die Weisweiler Narren ein finanzielles Desaster, sodass seither der Narrenbaum, der „Bög“, hingelegt wird. Das Holz des Bögs kann man gewinnen, durch den Losverkauf finanzieren die Seegraben-Hüüler ihre Instrumente, Kostüme und alles weitere Notwendige. Die Hüüler haben sogar einen eigenen Narrenmarsch, komponiert von Theo Büche. Hans Klee hat in diesem Jahr einen passenden „Weisweiler Rittersong“ getextet, dessen Uraufführung am Samstag ab 14.30 Uhr stattfindet. Live dabei sind Beni und Nadine, bekannt aus der Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“, sie werden den Grill bedienen. „Eine Wurst mit Autogramm kostet 50 Cent mehr“, scherzt Markus Bollinger in freudiger Erwartung auf viele Besucher, die das große Spektakel am Weisweiler Dorfplatz miterleben wollen.