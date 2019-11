von eva baumgartner

Die Ziehung des Gewinnspiels anlässlich des Klettgau Schaufensters ermittelte folgende Gewinner: Der erste Preis, ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro, geht an Nicklas Pfeiffer (Geißlingen). Rita Ganter aus Ühlingen-Birkendorf gewann eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn im Führerstand und für zwei Personen zwei Übernachtungen im Hotel. Martin Weißenberger (Klettgau) erhält einen Gutschein für den Europark Rust im Wert von 100 Euro. Je ein Warengutschein in Höhe von 50 Euro: Rita Tröndle (Schwerzen), Nicole Locherer (Laupheim). Je einen Gutschein über 30 Euro: Sophia Riedmüller (Klettgau), Jan Lanzer (Klettgau), Susanne Gäng (Klettgau), Adriano Dörflinger (Lenzkirch), Christel Kaiser (Klettgau). Die Preise können bei EP Bollinger in Erzingen zu den Geschäftszeiten abgeholt werden.