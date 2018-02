Klettgau Die Gemeinschaftsschule Klettau ist einen Schritt näher an ihrem Erweiterungsbau

Der Gemeinderat stellt Weichen für die Zukunft der Gemeinschaftsschule Klettgau. Das Gremium gibt grünes Licht für den Auftrag an Fachplaner und die Ausarbeitung des Bebauungsplans.

Nach langem Vorlauf geht es in Sachen Erweiterung der Gemeinschaftsschule in Klettgau voran. Mit einer Stimmenthaltung segnete der Gemeinderat das von einer Arbeitsgruppe und dem beauftragten Architekten Thomas Oeldenberger entwickelte Konzept für den Erweiterungsbau ab.

Basierend auf Einzügigkeit, wird im Südosten des alten Gebäudes ein zweigeschossiger Kubus gebaut, der nach ersten Angaben rund 5,18 Millionen Euro kosten wird. Darin nicht enthalten sind die Ausstattungskosten. Das neue Gebäude soll, wenn alles gut läuft, im Frühjahr 2020 fertiggestellt sein, der Startschuss für den Baubeginn soll im Jahr 2019 fallen. Höchste Priorität hat dabei die Maßgabe, dass der Neubau bewerkstelligt werden muss, ohne den aktuellen Schulbetrieb zu stören. In einem zweiten Bauabschnitt soll dann in Ferienzeiten das alte Gebäude saniert, modernisiert und den neuesten Anforderungen angepasst werden.

Der Erweiterungsbau sieht im Erdgeschoss Fachräume für die Fächer Physik, Chemie, Kunst und Textiles Werken vor. Auch die Schulverwaltung wird künftig dort untergebracht sein. Im Obergeschoss befinden sich die Lernateliers für circa 150 Schüler. Zwischen dem südlichen Erweiterungsbau und dem alten Gebäude der Gemeinschaftsschule Klettgau besteht eine feste Verbindung, dorthin wird der Haupteingang verlegt.

Sollte sich eine stabile Zweizügigkeit abzeichnen, will heißen, die Schülerzahlen an der GMS Klettgau steigen wesentlich an, dann ist eine Erweiterung des Neubaus in südwestlicher Richtung jederzeit möglich. Seine große Erleichterung brachte Gemeinderat Hans Hyrenbach zum jetzt gefällten Beschluss zum Ausdruck: „Wir reden nicht mehr, wir handeln.“ Und er mahnte außerdem an, dass am Tag der offenen Tür der Gemeinschaftsschule Klettgau, am Samstag, 24. Februar, die Bautafeln, stehen müssen, um die Bevölkerung zum Fortgang der längst fälligen Schulerweiterung zu informieren.

Zu diesem Termin wird auch die Gemeindeverwaltung präsent sein, um Eltern und Bürgern den Entwurf und die Planung vorzustellen. „Wir wollen eine gute und geeignete Lernumgebung für unsere Schüler“, sagte Bürgermeister Ozan Topcuogullari und: „wir investieren in die Bildung der Kinder.“ Mit der Absegnung des Entwurfs gab der Gemeinderat grünes Licht für die Ausarbeitung des Bauantrags sowie die Beauftragung entsprechender Fachplaner.