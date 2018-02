Klettgau-Geißlingen Die Geißlinger erleben einen stimmungsvollen Chelle-Obed

Die Geißlinger Halle war beim Chelle-Obed randvoll mit närrischen Gästen. Die Guggenmusik stellt ihre neue Kleidung vor.

Mit dem Fasnachtsmotto: „30 Jahre Fasnachtsmusik isch dä Hit, drum machet alle Chelle mit“, gingen die Geißlinger Narren in die fünfte Jahreszeit und ließen sich von ihr inspizieren. Der Musikverein, die Narrenvereinigung Chelleheim, wie sich Geißlingen in der närrischen Zeit nennt, hatte alles für den Abend aufgeboten, die vielen Besucher von der Notwendigkeit der Fasnacht in Chelleheim zu überzeugen und in brodelnder Stimmung zu halten. Das Symbol der Fasnacht ist die aus Holz geschnitzte „Chelle“, die überall dabei ist und im Umzug auf Rädern mitgeführt wird.

Die Büttenredner Tobias Schmid und Sonja Schmutz brachten mit ihren „Schnitzelwerken“ die Menge zum Grölen. Gerade mit der unbeschwerten Fröhlichkeit, die die Akteure ausstrahlten, war die Stimmung des Chelle-Obeds einmal mehr großartig. Viel Amüsantes wussten sie zu berichten. Der Chelle-Obed gehört einfach zur Fasnacht und ist Tradition, mit einem Mix aus Büttenreden, Tänzen und Guggenmusik. Freude über die atemberaubenden Tänze, hochkarätiger Gesang, bissige Polit-Comedy auf höchster und kommunaler Ebene waren die Würze der närrischen Darbietungen.

Doch bevor der eigentliche Chelle-Obed begann, spielte die Guggenmusik des Musikvereins auf der Bühne. Dann wurde die neue Dienstkleidung des Orchesters vorgestellt. Nach vielen Jahren des fasnächtlichen Gebrauchs hatte die bisherige Kleidung ausgedient und eine Neue musste her. Äußerst attraktiv sieht sie in den Farben hell- und dunkelgrün mit Goldbesatz aus. Hergestellt wurde sie in Eigenarbeit von Frauen des Dorfes. Für die 56 neuen Obergewänder und Hosen wurden 350 Meter Stoff benötigt. Die Kosten ohne die Eigenarbeit, die unentgeltlich geleistet wurde, betrugen 6000 Euro. Davon wurde die Hälfte durch einen Gewinn beim Vereinswettbewerb des SÜDKURIER Medienhauses finanziert.

Mit Narri-Narro begrüßte Marc Strohmeier vom Gesangverein die Anwesenden, darunter Bürgermeister Ozan Topcuogullari. Dann trat Tobias Schmid in die Bütt und hielt eine imposante, mit Witz gespickte Rede, die alles enthielt, was in Chelleheim das Jahr über passiert ist und es verdiente, am Chelle-Obed öffentlich gemacht zu werden. Darunter waren die Schweizer Pläne, ein Motodrom in Klettgau zu installieren.

Schlag auf Schlag folgten weitere Auftritte: Die Musik Memarie, der Hot Shop mit einem Quakenlustspiel, der Kirchenchor mit einem Tanz und die FC-Damen mit „Vorurteile der verdrehten Welt“, bezugnehmend auf die Unterschiede von Frauen und Männern. Musiker traten unter dem Titel „Zeitreise“ auf die Bühne und unterhielten das Publikum. Danach kamen die Landfrauen mit „Silver Diamond“. In der Bütt sah man Sonja Schmutz, die unter anderem die Vor- und Nachteile des E-Autos sehr auseinandernahm. Mit dem Lied „An der Bar“ trat der Gesangverein in die Arena und erntete viel Beifall. In nichts nach standen ihnen die Landfrauen mit „Riggis-Garage“. Zum Abschluss nach vier Stunden Narretei war es „Surprise“ der Budi’s, die mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ nochmals alle Register zogen.