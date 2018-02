Klettgau Der gemischte Chor Eintracht Erzingen dankt besonders engagierten Mitgliedern

Der gemischte Chor Eintracht Erzingen blickt auf erfolgreiche Konzerte zurück und ehrt Mitglieder für jahrzehntelange Treue.

Freude herrschte beim gemischten Chor Eintracht Erzingen über die Aufnahme von fünf neuen Mitgliedern. Damit wurde der Abgang mehr als ausgeglichen. Das Jahr über engagieren sich die Mitglieder vielfältig. Dabei wurde besonders Arnold Gamp hervorgehoben, der Neumitglieder geworben hatte und auch in vielen anderen Dingen für den Chor eintrat.

Vorsitzende Ingrid Büche eröffnete die Versammlung. Sie hob das Gemeinschaftsgefühl und die gute Zusammenarbeit aller Mitglieder hervor. Schriftführer Volker Griesser ließ in einem ausführlichen Bericht das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Er ging besonders auf die Chorkonzerte und auswärtigen Konzerte ein, die dem Image des Vereins dienlich waren und ohne intensive Probentätigkeit nicht möglich gewesen wären. Beeindruckend sei die Teilnahme des Chors beim „Singen am Bach“ beim MGV Grießen gewesen, ein Abend der Freundschaft. Der Jahresausflug ging zu den Vogtsbauernhöfen in Gutach und war mit Liedern verbunden. Die Chorliteratur des Adventskonzerts in der evangelischen Kirche in Erzingen stimmte besinnlich auf die bevorstehende Weihnacht ein.

In den Verein als Aktive eingetreten sind Raimund und Evi Knust, Hubert und Roswitha Gehringer sowie Elisabeth Huber. Damit wurde der Verlust von zwei Sängern durch Tod mehr als ausgeglichen. Zum Schluss seiner Ausführungen gab der Schriftführer einige Daten bekannt: Der Verein hat 31 aktive Sänger. Der Altersdurchschnitt liegt bei etwas über 73 Jahren. Der Verein, gegründet 1851, besteht nun seit 167 Jahren, er hat gute und schlechte Zeiten überstanden. Das Fazit von Volker Griesser: „Tragen wir dazu bei, dass dieser herrliche, kameradschaftliche, aufbauende, harmonische, leistungsbereite und leistungsfähige Verein eine Zukunft hat.“

Chorleiterin Karin Brogle erklärte: „Der Erfolg des Chors war durch intensive Probentätigkeit und schöne Momente getragen. Ich bin nun zehn Jahre Chorleiterin des Gesangvereins und habe schöne Stunden der Harmonie erlebt. In dieser Zeit sind 20 Personen dem Chor beigetreten.“ Der Chor hat im abgelaufenen Vereinsjahr 30 Proben absolviert. Die besten Probenbesucher waren Arnold Gamp, Gudrun Schuhknecht und Dirigentin Karin Brogle, die niemals gefehlt hatten.

Beim Ehrungsabend des Chorverbands Hochrhein wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft Lydia Steger und Karin Brogle geehrt und Ingrid Büche (Vorsitzende seit 1998) für 25 Jahre ausgezeichnet. Am 23. März 2018 werden beim Ehrungsabend des Chorverbands Hochrhein Otto Bader für 40 Sängerjahre, Ute Rutschmann, Karl Rutschmann und Trudi Lötscher für je 25 Jahre geehrt. Die Ehrungen des Vereins nahm der gemischte Chor Eintracht Erzingen bei der Hauptversammlung vorweg.