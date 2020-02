von Albert Moser

Das 150-jährige Bestehen des Gemischten Chors Dettighofen ist im Mittelpunkt der 150. Hauptversammlung die im Gasthaus „Löwen“ gestanden. Die Vorsitzende Eveline von Rabenau eröffnete die Hauptversammlung und begrüßte dazu auch Bürgermeisterin Marion Frei.

Das Jubiläumsprogramm 3. April: Festbankett, 4. April: Jubiläumskonzert „Singender Jahreskalender“, 18. Juli: Singen im Dorf auf dem Käppele Baltersweil unter dem Motto Jubiläumssingen, da der Männergesangverein Baltersweil-Berwangen 120 Jahre und der Gemischte Chor Melodia 110 Jahre alt wird, 14. November: Singen in Albführen zur traditionellen Hofgut Albführen-Metzgete, 29. November: Kirchenkonzert aller drei Gesangsvereine in der altkatholischen Kirche in Dettighofen.

Bei ihrem Tätigkeitsbericht zeichnete Eveline von Rabenau die Tenorsänger Alfred Gleichauf und Albert Moser für 100-prozentigen Probenbesuch mit einem Geschenk aus. Die Festschrift für das große Jubiläum wurde rechtzeitig fertig und an die Sänger verteilt. Dem Redaktionsteam, bestehend aus Heidi Blickle, Marianne Wipfler und Albert Moser, dankte von Rabenau für die gelungene Gestaltung des Heftes. Die Festschrift wird an alle Haushalte in der Gemeinde Dettighofen verteilt.

Schriftführerin Marianne Wipfler ist für die Einladungen an die Vereine und Ehrengäste zuständig. Angelika Hauser als Protokollchefin ließ in ihrem Bericht nochmals das abgelaufene Jahr Revue passieren. Kassierer Christian Kech berichtete über die Kassenlage und regte eine Erhöhung der Passivbeiträge von 6 auf 10 Euro an. Die Versammlung nahm diesen Vorschlag einstimmig an.

Dirigentin Brigitte Moser ging auf den musikalischen Ablauf des Jubiläums ein. Der gesangliche Jahreskalender, der zweimal in Bachenbülach aufgeführt wurde, kam laut Moser beim Publikum gut an.

Die Wahlen leitete Bürgermeisterin Marion Frei. Sie dankte außerdem dem Gemischten Chor für seinen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde Dettighofen. Gewählt wurden: die Vorsitzende Eveline von Rabenau, die stellvertretende Vorsitzende Barbara Trosien, Kassierer Christian Kech, Schriftführerin Marianne Wipfler, Protokollführerin Angelika Hauser und die beiden Beisitzer Heidi Blickle (neu) und Alfred Gleichauf. Das Jahrzehnte von Alfred Gleichauf betreute Amt des Notenwarts übernahm unter dem Beifall der Versammlung Angelika Koudelka.