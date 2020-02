Klettgau-Geißlingen vor 9 Stunden

Der famose Chelleobäd im Bürgerhaus Klettgau-Geißlingen beeindruckte besonders mit dem Auftritt von Bürgermeister Ozan Topcuogullari

Der Überraschungsgast Bürgermeister Ozan Topcuogullari bringt die Gäste des Chelleobäd im Bürgerhaus in Klettgau-Geißlingen in Bewegung. Er leitet sie zum Kanon-Singen an, unter anderem in Türkisch, und spielt das dynamische Xylophon-Stück „Zirkus Renz“.