von Eva Baumgartner

Theo Büche ist im Alter von 90 Jahren in Weisweil gestorben. Mit ihm verliert die Gemeinde Klettgau einen besonderen Menschen, der mit seiner Freundlichkeit, Fröhlichkeit und Hilfsbereitschaft vielen in großer Erinnerung bleiben wird. Theo Büche, in Horheim aufgewachsen, war Mitbegründer der Transportbeton Hochrhein (TBH), wo er bis zu seinem Ruhestand als Geschäftsführer arbeitete. In seiner Heimatgemeinde und im ganzen Wutachtal war er bekannt und beliebt.

Mehr als 50 Jahre war er Mitglied des Musikvereines Horheim, davon einige Jahre als musikalischer Leiter. Mit seinem Freundeskreis hat er die Fasnacht dort geprägt. So hat er mit Hans Ruppaner Jahrzehnte für die Horheimer Fasnachtszeitung gedichtet und geschrieben, die Illustrationen gestaltete Hans Eipper.

Und auch in Weisweil, wo er die letzten 20 Jahre lebte, war er überaus umtriebig, hier komponierte er den legendären Weisweiler Narrenmarsch. Als äußerst geselliger und offener Mensch liebte er es, Gäste einzuladen, er bescherte ihnen unvergessliche Abende mit viel Musik und auch Gesang.

Bis ins hohe Alter war er zudem ein aktiver Sportler, Volleyball, Tennis und Skifahren waren seine großen Hobbys. Mit zunehmenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen genoss er es in seinen letzten Lebensjahren, in seinem Garten zu sitzen und die Zeit mit seinem Lieblingskater Billie zu verbringen. Solange es ihm noch möglich war, beschäftigte er sich mit Holzarbeiten. Später besuchte er tageweise die Tagespflege der Sozialstation in Grießen, zu Hause wurde er von seiner Ehefrau Ingrid versorgt und gepflegt.

Im Sommer erkrankte Büche jedoch an einer Lungenentzündung, von der er sich nicht mehr richtig erholen konnte und die ihm das Gehen unmöglich machte. Nun ist er in seinem Zuhause in Weisweil gestorben. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 29. November, um 14.30 Uhr in der katholischen Kirche in Klettgau-Weisweil statt.