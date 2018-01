Klettgau-Bühl Der Reitverein Bühl geht mit neuer Spitze ins Jahr

Die Mitglieder des Reitvereins Bühl blicken auf erfolgreiche Aktivitäten zurück. Wahlen bringen Veränderungen im Vorstand. Sandra Burger übernimmt die Leitung.

Zahlreich waren die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Bühl zur Hauptversammlung in die Reiterstube gekommen. Der Vorsitzende Christoph Grießer begrüßte alle herzlich und gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Er ließ außerdem seine Zeit im Vorstand Revue passieren. Nach 20 Jahren aktiver und engagierter Tätigkeit an der Spitze kündigte er an, sein Amt abzugeben: „Ich denke, es ist an der Zeit, neuen Wind an die Spitze zu bringen.“ Er sprach seinen Kollegen im Vorstand sowie dem treuen Wirtedienst in der Stube seinen Dank aus.

Schließlich übergab er das Wort an Annika Roth, die stellvertretend den Jahresbericht der Schriftführerin verlas. Neben zahlreichen Erfolgen an den heimischen Turnieren konnten auch Lehrgänge mit guter Nachfrage durchgeführt werden. Kassierer Alois Dörflinger verlas den Kassenbericht, die Kassenprüferinnen bestätigten die Richtigkeit der Kasse.

Die Neuwahlen leitete Gemeindevertreter Lothar Grießer. Wie angekündigt, trat Christoph Grießer von seinem Vorsitz zurück. Sandra Burger wurde als Nachfolgerin vorgeschlagen und einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Für die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden ließ sich der ehemalige Vorsitzende vorschlagen. Dies wurde von allen unterstützt und einstimmig bestätigt. Christoph Grießer erklärte: „Ich freue mich, dass sich Sandra dieser Aufgabe annimmt. Und natürlich möchte ich sie unterstützen.“

Kassierer Alois Dörflinger stellte sich zur Wiederwahl, ebenso die Kassenprüferinnen Marion Dambach und Andrea Brockmann, Gerätewart Christian Burger, Beisitzerin für Kasse Angelina Huber, Beisitzerin für Turnier Julia Nicolas und Beisitzerin für Presse Annika Roth, die alle einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden. Schriftführerin Andrea Kaiser gab ihr Amt ab, für sie wurde Jasmin Zingle neu in den Vorstand gewählt. Judith Jehle tritt als weitere Beisitzerin für die Meldestelle zu diesem Jahr ihr Amt an, als Jugendwartin löst Jennifer Kleeb Romina Hoffmann ab. Das Schlusswort ergriff die neue Vorsitzende Sandra Burger. Ihr Dank galt Christoph Grießer ebenso wie allen anderen, die sich motiviert für den Verein engagierten. Auf die kommende gemeinsame Zeit freut sie sich.