von Albert Moser

Der Vorsitzende Marcel Häring hat zahlreiche Musiker, Ehrenmitglieder und Bürgermeisterin Marion Frei zur 148. Hauptversammlung des Musikvereins im Probenlokal begrüßt. Zu Beginn gedachte die Versammlung der verstorbenen Mitglieder Fritz Frey und Artur Tröscher.

Protokollführerin Christine Leber zeigte als Höhepunkte des vergangenen Jahres die Anschaffung der neuen Uniform, das Osterkonzert und den Ausflug des Musikvereins ins Elsass mit musikalischen Auftritten vor dem Straßburger Münster und einem Platzkonzert in Kaysersberg auf. Diese Ereignisse waren auch zentrale Punkte der weiteren Berichte von Kassierer Gerd Schaub sowie von Instrumenten-, Uniform- und Materialwart Erich Rutschmann.

Dirigent Bernhard Zimmermann erinnerte daran, welch applaudierfreudiges Publikum das Orchester in Straßburg angetroffen hat. Ziel der Proben sei die kontinuierliche musikalische Weiterentwicklung. Ganz konkret nannte Zimmermann das anstehende Osterkonzert, das wieder als Doppelkonzert stattfinden wird. Als beste Probenbesucherin erhielt Vanessa Rutschmann, die im ganzen Jahr nur einmal gefehlt hatte, den Wanderpokal. Insgesamt wurde der Probenbesuch im Vergleich zum Vorjahr etwas gesteigert.

Jugendleiterin Sandra Wildner–Fischer berichtete über die elf Jungmusiker, die sich momentan in der Ausbildung des Musikvereins befinden. Drei bildeten sich im vergangenen Jahr an den Lehrgängen in Steinabad weiter: Linus Wegener legte das Leistungsabzeichen in Silber ab, Theo Schaub und Johanna Will das Leistungsabzeichen in Bronze.

Um weitere Kinder und Jugendliche zu einer musikalischen Ausbildung zu motivieren, nutzte der Musikverein im vergangenen Jahr das Fest zur Spielplatzeinweihung, um in Form einer Instrumentenrallye Kindern Blasinstrumente nahe zu bringen. Aus dieser Präsentation resultierte die Gründung einer Blockflötengruppe. Wildner–Fischer berichtete auch über die Aktivitäten des Jugendorchesters DALJ, in dem momentan noch drei Akteure aus Dettighofen aktiv sind.

Schon Pläne für 2022

Die Jugendleiterin verwies auf das zehnjährige Bestehen des Jugendorchesters DALJ, das mit zwei Konzerten gefeiert wird: Am 25. April mit der Bläserklasse der Realschule Jestetten und der Big Band der Musikschule Südschwarzwald in der Gemeindehalle Jestetten sowie am 24. Oktober mit Dai Kimoto und seinen Swing Kids in der Gemeindehalle in Lottstetten. Bei der Hauptversammlung nahm die Vorsitzende Simone Römersperger sechs Akteure neu in die Reihen des aktiven Orchesters auf: Sebastian Hartmann (Trompete), Marius Jasper (Posaune), Leonie Schaub (Klarinette), Manuela Wäckerlin (Querflöte), Fabian Wassmer (Trompete) und Amelie Weber (Klarinette). Römersperger gab bekannt, dass es für das Jahr 2022, in dem der Musikverein Dettighofen 150 Jahre alt wird, schon Ideen gibt, wie dieses Jubiläum gefeiert werden kann: Es soll ein Zeltfest, verbunden mit dem Bezirksmusikfest geben.