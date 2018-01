Klettgau-Rechberg Der Männergesangverein Rechberg will attraktiv für junge Mitglieder sein

Der Männergesangverein Rechberg blickt in besonders humorvoller Weise auf das Jahr zurück. Treue Mitglieder werden geehrt und ein neuer Kassierer gewählt.

Dass eine Hauptversammlung auch sehr lustig sein kann, machte der Männergesangverein Rechberg vor. Zahlreiche Lachsalven und viele heitere Zwischenrufe machten die Versammlung zu einem unterhaltsamen Abend. Wie es sich gehört bei den Rechberger Sängern, hatte man sich vorher frisch gestärkt, um dann ein fröhliches Weinlied zu schmettern. Sänger und Gemeinderat Walter Scheyer läutete den offiziellen Teil ein und richtete Dankesworte für das kulturelle Wirken der Sänger für die Gemeinde aus dem Rathaus aus.

Der Vorsitzende Alfred Kaiser ließ in seinem Jahresrückblick diverse Höhepunkte Revue passieren, demnach war das vergangene Vereinsjahr 2017 organisatorisch eine große Herausforderung, denn das 140-jährige Bestehen wurde gefeiert. Leider sei das Festkonzert zum Auftakt, das die Rechberger gemeinsam mit den Sängern aus Lauchringen gestaltet hatten, nur mäßig besucht gewesen. Umso besser sei das Freundschaftssingen tags darauf besucht gewesen. Auch die jüngsten die Lieder- und Theaterabende waren wieder ausverkauft. „Insgesamt“, bilanzierte Alfred Kaiser, „ein tolles Vereinsjahr, in dem es fast keine Reibereien gab.“

In gewohnt humorvoller Manier referierte Schriftführer Lothar Wiese ausführlich noch einmal über die großen Vereinsereignisse, wobei sein Bericht über den viertägigen Vereinsausflug nach Südtirol viele Lacher provozierte, denn vier Tage im Regen und im Nebel waren so schrecklich, dass das traditionelle Erinnerungsfoto erst auf der Rückfahrt im heimischen Wangental aufgenommen werden konnte. Dirigent Martin Umrath war voll des Lobes: „Musikalisch hatten wir ein absolut stimmiges Jahr, die Zusammenarbeit war eine reine Freude.“

Die Neuwahlen bescherten dem Verein einen neuen Kassierer: Klaus Maier tritt die Nachfolge von Dieter Hartmann an. Die Stunde der Wahrheit schlug mit der Probenstatistik. Der zweite Bass führt die Liste an mit knapp 90 Prozent Anwesenheit, gefolgt vom ersten Tenor mit rund 88 Prozent. Alle anderen sollten in sich gehen. Schließlich galt es noch, besondere Sänger zu ehren: Eugen Weißenberger wurde für 50 Jahre Singen im Verein geehrt und Walter Scheyer für 40 Jahre. Neu in die fröhliche Sängerschar wurde zudem Manfred Tröndle aufgenommen. Die zukünftige Marschroute sieht Dirigent Umrath darin, "den Weg zwischen Tradition und Moderne zu gehen, um für Nachwuchs attraktiv zu sein.“