Klettgau-Erzingen Der Kirchenchor St. Georg Erzingen setzt Akzente und zeigt damit seine Zukunftsfähigkeit

Der Kirchenchor St. Georg Erzingen setzt seine Kooperationen mit anderen Chören fort. Dirigent Andreas Konrad wünscht sich von den Sängern weiterhin Offenheit für Neues.

Mit Blumen geschmückte Tische empfingen die Mitglieder des Kirchenchors St. Georg Erzingen zur Hauptversammlung im Pfarrsaal. Die Vorsitzende Petra Szilagyi begrüßte besonders Dirigent Andreas Konrad und Präses Pfarrer Thomas Mitzkus. Durch die anhaltende Grippewelle konnten nicht alle an der Versammlung teilnehmen. Auch die nächste Probe wird deshalb vorsorglich ausgesetzt, um dann wieder mit voller Kraft im Einsatz sein zu können.

In ihrem Jahresbericht erinnerte Schriftführerin Edeltraud Schiessel an die Gestaltung der Oster- und Weihnachtsfeiern, den Festgottesdienst im Freien mit Klettgauer Chören und den Ausflug nach Weingarten in die größte Barockbasilika Deutschlands. Weitere Anlässe sind jährlich die Adventsfeier und der Jahresabschluss zu Silvester. Für die engagierte Arbeit im Café „Cäcilia“ zum Katharinenmarkt bedankte sich die Vorsitzende: „Das ist auch für unsere Kasseneinnahmen gut.“

Walter Vogelbacher behält seit 48 Jahren den Überblick über die Finanzen des Chors. Neben Petra Szilagyi als Vorsitzende (30 Jahre Mitglied), der Schriftführerin Edeltraud Schiessel (35 Jahre im Amt) und der schon im vergangenen Jahr geehrten Elisabeth Graf für 50 Jahre Mitgliedschaft, gehört er zur guten Seele des Chores. Als Bestätigung für ihren Einsatz um den Zusammenhalt in der Sängergemeinschaft wurden alle Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Es gab Blumen und Geschenke als Dankeschön. Präses Pfarrer Thomas Mitzkus bedankte sich für das große Engagement in der Pfarrgemeinde: „Gut, dass wir einander haben.“

Chorleiter Andreas Konrad wünscht sich für die Zukunft des Chors „eine begeisterungsfähige Offenheit“, um neue Möglichkeiten zu nutzen, die nicht zuletzt in der Einstudierung und Aufführung neuer sowie modernerer Werke liegen. Mit einem deutsch-italienischen Gottesdienst und der Kooperation mit Grießen und anderen Chören konnten schon Akzente gesetzt werden. Auch im neuen Vereinsjahr soll diese Zusammenarbeit fortgesetzt werden.