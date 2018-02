Klettgau Der Kirchenchor Geißlingen ist unter neuer Leitung

Der Kirchenchor Geißlingen blickt auf erfreuliches Jahr zurück. Demnächst beginnt allerdings die Suche nach einem neuen Dirigenten. Sabine Budde übernimmt den Vorsitz.

Im Bürgerhaus in Geißlingen trafen sich die Mitglieder des Kirchenchors St. Katharina zur Hauptversammlung. Da die Amtszeit des Vorsitzenden Oswald Binkert endete und er nicht für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung stand, wurde er von seinem Stellvertreter Bernhard Kaiser mit ehrenden und dankenden Worten und einem Präsent verabschiedet. Danach stand die Wahl zur Neubesetzung dieses Amtes an.

Pfarrer Thomas Mitzkus leitete die Wahl. Vorgeschlagen für den Posten des Vorsitzenden wurde Sabine Budde. Sie erklärte, dass sie gerne zur Wahl antrete, auch wenn sie erst seit zehn Monaten Chormitglied ist. Sabine Budde wurde vom Chor einstimmig ins Amt gewählt. Pfarrer Mitzkus gratulierte ihr zur Wahl und wünschte ihr gutes Gelingen bei dieser Aufgabe.

Chorleiterin Renate Winter bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Sie teilte mit, dass sie umziehe und deshalb die Chorleitung in andere Hände übergeben müsse. Die Suche nach einem neuen Dirigenten wird daher den Chor beschäftigen.

Bezüglich der Anwesenheitsstatistik wurde mitgeteilt, dass der Chor 55 Proben und Auftritte hatte. Rosalies Zink hatte als beste Probenbesucherin nur einmal gefehlt und erhielt in Anerkennung dafür ein Präsent.

Schriftführer Hans-Peter Fricker verlas den Jahresbericht mit vielen Auftritten und weiteren Anlässen, die der Chor absolviert hatte. Höhepunkte waren das Taizé-Singen auf dem Feldberg, die Teilnahme am Freiluftgottesdienst in Schwerzen und am Patrozinium in Grießen. In Erinnerung bleiben wird auch der Lieder- und Theaterabend sowie der Ausflug auf die Burg Hohenzollern und nach Tübingen. Im anschließenden inoffiziellen Teil wurden Bilder vom abgelaufenen Vereinsjahr gezeigt.