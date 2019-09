von Eva Baumgartner

Der Umzug von Riedern am Sand nach Grießen in die Herrenstraße 1 war dem Förderverein Idee – Soziales Netzwerk Klettgau eine Feier wert. Zu einem Glas Sekt, zu Kaffee und Kuchen war die Bevölkerung eingeladen, um das neue Domizil zu besichtigen und sich über die soziale Arbeit des Vereins informieren zu lassen.

Mitten im Dorfkern gelegen, nutzt der Idee-Verein gemeinsam mit dem privaten Begegnungsort mit Kleinkinderbetreuung, der Villa Camala, das einstige Friseurgeschäft Boll. Der Umbau der Räume, von der Gemeinde mit 9000 Euro bezuschusst, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Diverse Kleinigkeiten wie Mobiliar und Beleuchtung sowie eine barrierefreie Toilette stehen noch aus. Dennoch, der Idee-Verein hat dort bereits seine Arbeit aufgenommen, das Büro der Einsatzzentrale und ein Raum für Beratungsgespräche, Sitzungen und Schulungen stehen dort zur Verfügung.

Gleichzeitig kann sich die Villa Camala dort ausbreiten, denn die neue, schon ausgebuchte Krabbelgruppe residiert dort bereits, die zweite wird demnächst noch kommen. Im alten Gebäude gegenüber gibt es dadurch mehr Raum für die Kleinkindergruppen. Damit können nun weitere Kinder aufgenommen werden, denn die Nachfrage nach Plätzen ist enorm.

Auch der Idee-Verein kann sich über mangelnde Anfragen nicht beklagen. „90 Klienten nehmen die Hilfen in Anspruch, 30 Helferinnen und Helfer sind monatlich 250 Stunden im Einsatz“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende Rosemarie Hartmann. „Der Umzug nach Grießen ist ein ganz wichtiger Schritt, wir werden jetzt weit mehr von der Öffentlichkeit wahrgenommen und auch der Generationen übergreifende Aspekt, die Kooperation mit der Villa Camala, ist für uns wesentlich.“

Das Arbeitsfeld des Idee-Vereins umfasst die Bereiche, Familie, Jugend, Senioren und die Nachbarschaftshilfe. Letzteres ist bei Weitem der Schwerpunkt und beinhaltet Unterstützung im Alltag für hilfsbedürftige Menschen, vor allem im häuslichen Bereich. Es sind meist alte Menschen, die nicht mehr mobil sind und die deshalb die Angebote gerne wahrnehmen: Fahr- und Begleitdienste, gemeinsame Unternehmungen wie Spaziergänge und der Besuch von Veranstaltungen, Unterstützung im Haushalt et cetera. Was nicht geleistet wird, sind pflegerische Dienste. Klienten mit Pflegestufe können monatlich Leistungen des Vereins in Höhe von 125 Euro in Anspruch nehmen, dieser Betrag wird von der Pflegekasse übernommen.

Der Verein finanziert sich weitgehend über Fördermittel, er wird von Landkreis und von der Gemeinde bezuschusst. Klettgau spendiert neben dem üblichen jährlichen Vereinszuschuss zudem einen monatlichen Beitrag zur Miete von 500 Euro. Damit auch das letzte fehlende Inventar angeschafft und die Toilette umgebaut werden kann, nehmen der Verein und die Villa Camala die Möglichkeit der hiesigen Volksbank wahr, um mithilfe von Crowdfunding das Geld dafür zusammenzubekommen.

Einen ersten Geldsegen gab es bereits beim Tag der offenen Tür vom Narrenverein Grießen. Vorsitzender Torsten Gehringer überreichte 300 Euro. Wer spenden möchte, kann dies auf der Crowdfunding-Plattform der Volksbank (voba-kw.viele-schaffen-mehr.de).