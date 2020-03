von Eva Baumgartner

Ein großes Fest steht beim FC Erzingen an: 100 Jahre besteht der Erzinger Fußballverein 2020. Dieses Jubiläum wird das ganze Jahr lang gefeiert. Auftakt wird das Festbankett am 27. März in der Gemeindehalle Erzingen mit geladenen Gästen sein. Am Samstag, 28. März, gibt es ein Konzert mit zwei angesagten Brassbands und DJ, im Juli ein ganzes Wochenende mit Fußballspielen und großem Rahmenprogramm. Schließlich endet das Jubiläumsjahr mit einer großen Party in der Erzinger Gemeindehalle.

Die historische Aufnahme zeigt die allererste Mannschaft des FC Erzingen von 1920/21. | Bild: FC Erzingen

Die Gründung des FC Erzingen 1920 kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs im damaligen Bauerndorf war eine Leistung der Gründerväter, denn der Verein wurde unter bescheidenen Voraussetzungen aus der Taufe gehoben, in Zeiten als dieser Sport auf dem Land keine große Beachtung fand, die Bevölkerung schwer unter den Folgen des Weltkrieges litt, dem nur zwei Jahrzehnte später der Zweite Weltkrieg folgen sollte. In den frühen Jahren des prägten viele Persönlichkeiten den Verein.

Der Verein Am 3. Juli 1920 versammelten sich Fußballspieler und Fußballinteressierte im „Hirschen“ in Erzingen, um einen Fußballverein zu gründen. Es waren Josef Maier, Josef Huber, Georg Zölle, Michael Schmidt, Karl Schmidt, Fritz Zimmermann, Johannes Fühwacht, Fabian Müller, Georg Müller, Emil Zimmermann, Emil Roder, Eugen Dreher, Max Baumgartner und Anton Feser. Am 8. Dezember 1920 folgte die erste Hauptversammlung mit 30 Mitgliedern. Aktuell zählt der FCE 375 Mitglieder. Unter seinem Dach spielen zwei Aktivmannschaften und acht Jugendmannschaften, zum Teil in Spielgemeinschaften mit Grießen und Geißlingen. Vorsitzender ist Thomas Indlekofer.

Eine herausragende Person ist Ludwig Desiderato, er war ein „Bombenstürmer“, war lange Jahre Vereinsvorsitzender und ein großer Gönner des Vereines. Nach ihm ist die Sportanlage, das Ludwig-Desiderato-Stadion, benannt. Es gab aber auch viele andere große Macher hinter den Kulissen und auf dem Fußballplat, die mit ihrem großen Einsatz den Fußballverein zu zahlreichen sportlichen Erfolgen führten und zu dem machten, was er heute ist.

Derzeit ist der FCE mit seinen 375 Mitgliedern der zweitgrößte Verein in Erzingen, der zahlreiche große sportliche Erfolge vorweisen kann und mit dessen Mannschaften die fußballbegeisterte Bevölkerung bei den Spielen stets mitfiebert. So ist das Rückspiel gegen den FC Nordweil in Erzingen im Juni 2019 noch in bester Erinnerung, mehr als 1200 Zuschauer haben es verfolgt. Allerdings verpasste der FCE den Aufstieg in die Landesliga. Derzeit spielt die erste Mannschaft in der Bezirksliga Hochrhein, belegt hier den vierten Platz.

Blättert man in den vergangenen 25 Jahren zurück, so ist einer der Meilensteine der Bau des Vereinsheims „Kick Inn“, das 1997 fertiggestellt wurde mit großer Unterstützung der Gemeinde, des Sportbundes und viel Eigenleistung der Mitglieder. Die gepflegte Sportanlage mit Blick in den Klettgau sucht Ihresgleichen.

Der Sportplatz des FC Erzingen ist in einem guten Zustand. | Bild: Eva Baumgartner

Ein großer Traum wurde mit dem Bau des Kunstrasenplatzes wahr, ermöglicht wurde er nicht zuletzt durch die 2300 Arbeitsstunden von mehr als 85 Mitgliedern. Die Kosten von rund einer halben Million Euro sprengten den Rahmen der Vereinskasse. Den größten Teil stemmte die Gemeinde. Der 8000 Quadratmeter große Allwetterplatz wurde im Frühjahr 2018 eröffnet und steht allen Klettgauer Fußballvereinen für den Spiel- und Trainingsbetrieb zur Verfügung.