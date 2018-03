Klettgau Der Chor Just for Fun plant schon sein Jubiläumskonzert im Mai 2019

Der Chor Just for Fun plant schon sein Jubiläumskonzert im Mai 2019

Der Chor Just for Fun feiert im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bestehen und plant dafür schon sein Jubiläumskonzert.

Auch der Chor Just for Fun ist in die Jahre gekommen, wenngleich er sich unter den traditionsreichen Gesangvereinen zu den Jüngsten zählen kann. Im kommenden Jahr gilt es, das 25-jährige Bestehen zu feiern, das Jahreskonzert im Mai 2019 wird also ein großes Jubiläumskonzert. In der Hauptversammlung jedoch war das vergangene Jahreskonzert ein Themenschwerpunkt. Erstmals an zwei Abenden eines Wochenendes trat der Chor Just for Fun in der Gemeindehalle auf, denn im Vorjahr mussten aufgrund des großen Andrangs zahlreiche Konzertbesucher aus Sicherheitsgründen abgewiesen werden.

Trotzdem herrschte an beiden Abenden ein volles Haus, rund 220 Gäste pro Abend, so berichtete die Vorsitzende Claudia Hilpert, besuchten die Konzerte. Trotz des großen Mehraufwands für zwei Konzertabende habe sich der Arbeitseinsatz mehr als gelohnt. Denn die Atmosphäre sei äußerst angenehm gewesen, erklärte die Vorsitzende in ihrem Jahresrückblick.

Darüber hinaus trat Just for Fun bei Jubiläumskonzerten der Gesangvereine Rechberg und Wutöschingen auf, gestaltete zusammen mit der katholischen Jugend den Seniorennachmittag in Erzingen und war am Winzerfestsonntag mit einem Stand und einem Spieleangebot für Kinder vertreten.

Großes Lob gab es für die Dirigentin Barbara Stockmann-Süß für die Sänger sowie für die „tolle“ Begleitband. Auch die „Happy Voices“, eine Gesangstruppe, die sich eigens zu diesem Konzert zusammengefunden hatte, hätten ihre Sache sehr gut gemacht. Das Thema des Konzerts „Love & Dance“ sei sehr gut angekommen, obwohl es kein Leichtes gewesen sei, hierfür den Esprit zu finden. Für die Zukunft wünscht sich die Chorleiterin, dass die Sänger ohne Noten in den Händen auf der Bühne stehen und zudem sei es nötig, ein bisschen am Klang zu feilen.

54 Mitglieder zählt der Chor derzeit, im vergangenen Jahr bewältigte er acht Auftritte und 37 Proben. Die Probenstatistik zeigte, dass der Tenor die fleißigsten Probenbesucher zu verzeichnen hat. Die stellvertretende Vorsitzende Conny Tröndle informierte zu guter Letzt über die neue, junge Unterabteilung „Funky Fun Farbenklang“, sie besteht seit Dezember 2017 und setzt sich aus 26 Kindern im Grundschulalter aus ganz Klettgau zusammen. Als Finanzspritze zum Start erhält der Nachwuchs­chor die Geldspende der Sparkasse in Höhe von 500 Euro.