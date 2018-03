Klettgau Das etwas andere Orgelkonzert in der Pfarrkirche St. Georg

Musik zur Kreuzigung Jesu gab es, passend zur vorösterlichen Zeit, in der Pfarrkirche St. Georg. Heinrich Bährle, Rezitation, Christian Rombach, Percussion und Organist Andreas Konrad sorgten für ungewöhnliches Klangerlebnis.

Ostern, dem höchsten Fest im katholischen Kirchenjahr, geht der Leidensweg Christi voraus, der von vielen Komponisten in Musik gefasst worden ist. Heinrich Bährle, Rezitation, Christian Rombach, Percussion und Organist Andreas Konrad sorgten in der Pfarrkirche St. Georg in Erzingen für ein besonderes Klangerlebnis, das zum Thema Kreuzigung und Auferstehung vielen Gedanken Raum ließ. „Das ist bei dieser Reihe Geistliche Konzerte auch so gedacht, dass wir einmal etwas anderes machen. Schon allein die musikalische Verbindung zwischen Orgel und Percussion ist interessant. Die Texte, die den Rahmen bilden, stammen nicht nur aus dem sakralen Umfeld.

Das könnte durchaus provozieren“, betont Initiator Andreas Konrad. Weniger bekannte Werke, wie eingangs das Präludium von Johann Christian Kittel, erklangen neben folgenden, bestens wiederzuerkennenden Werken von Johann Pachelbel sowie Johannes Brahms. Vertreter Neuer Musik, Iannis Xenakis, Olivier Messiaen, schafften es, die Brücke zu der Einbindung von Texten aus unkonventionellen Werken zu schlagen, wie die der deutschen Rockband Oomph. Diese geht seit 25 Jahren einen eigenen Weg zwischen Metal und Gothic, stark geprägt von ihren großen Vorbildern Rammstein. Die Musiker scheuen ehrlich und unbequem keine Kontroversen in ihren gesellschafts- sowie religionskritischen Texten.

Die Improvisation „Crucifixus“ von Christian Rombach und Andreas Konrad ließ das Bild des Gekreuzigten als geometrische Figur in musikalischer Verarbeitung der Tonfolge entstehen. Die Stilrichtung von Sprache und Musik wird als Chiasmus bezeichnet und äußert sich in der spiegelbildlich, gekreuzten Anordnung – hier von Tönen. Mit Durchläufen der Orgel ausgefüllt und feinfühlig von Christian Rombach auf dem Schlagwerk kommentiert, gelang diese Darstellung hervorragend.