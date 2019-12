von Eva Baumgartner

Jedes Jahr in der Adventszeit funktioniert der Erzinger Jörg Frisch seinen Carport zu einem Verkaufsraum für Weihnachtsbäume um. Auch der Vorgarten seines Hauses „In der Bütze“ 30 steht voll mit Nadelbäumen, die er früh morgens gefällt hat. Während tagsüber die Kunden tröpfchenweise kommen, um einen Baum zu kaufen, brummt in den Abendstunden der „Laden“. Nach der Arbeit kommen die meisten und suchen sich ihren Baum aus.

Je näher der Heiligabend rückt, um so mehr ist bei Jörg Frisch los. „Einige wenige kommen auf den letzten Drücker“, erzählt Jörg Frisch, „das liegt vielleicht am Einkaufsstress an Weihnachten„. Bis einschließlich 24. Dezember kann man bei Jörg Frisch Weihnachtsbäume kaufen. Es sind vornehmlich Nordmanntannen, da diese Bäume erst spät ihre Nadeln verlieren. „Einige wenige möchten trotzdem lieber Fichten oder Tannen, weil sie herrlich duften und nehmen dafür das Nadeln und Harzen dieser Bäume in Kauf“, berichtet der 53-Jährige.

Beliebter Weihnachtsbaum Der Klassiker unter den Weihnachtsbäumen ist die Nordmanntanne. Sie zeichnet sich durch den dichten, buschigen Wuchs aus. Sie ist besonders beliebt, da sie bei Zimmertemperatur erst nach Wochen anfängt, die Nadeln zu verlieren. Außerdem pieksen ihre Nadeln kaum und die Zweige sind kräftig genug, um schwereren Christbaumschmuck zu tragen. Da die Nordmanntanne mehr Zeit zum Wachsen braucht, ist sie im Vergleich zu Fichten oder Tannen teurer.

Seine Kunden sind vorwiegend Familien mit Kindern und die ältere Generation, sie alle verbinden eine stimmungsvolle Weihnacht mit einem geschmückten Christbaum. „Die meisten Bäume sollen ungefähr zwischen 1,50 und zwei Meter hoch sein, jeweils auch abhängig von der Wohnungsgröße, und auf was die Kunden großen Wert legen, ist, dass der Baum dicht gewachsen ist.“

Das Shropshire-Schaf arbeitet in den Baumkulturen von Jörg Frisch 24 Stunden am Tag. | Bild: Jörg Frisch

Jörg Frisch ist von Hause aus gelernter Installateur, damit verdient er seinen Lebensunterhalt. Die Baumkulturen betreibt er als Hobby, als Ausgleich zu seinem Beruf. „Ich bin mit Nadelbäumen aufgewachsen, meine Eltern hatten in Nordrhein-Westfalen einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit Baumkulturen.“

Auf was er selbst ganz großen Wert legt, ist die ökolögisch-biologische Bewirtschaftung seiner rund ein Hektar großen Nadelbaumplantagen. Keine Herbizide, keine Düngemittel kommen bei ihm zum Einsatz. Dabei geht er neue Wege, denn seine drei Shropshire-Schafe sind 24-Stunden-Waldarbeiter. Sie fressen nur den Unterbewuchs in den Baumkulturen, so dass die jungen Bäume wachsen und gedeihen können. Es ist die einzige Schafrasse, die die zarten Triebe der Nadelbäume nicht frisst.

Erst mit Frosteinbruch, im späten Herbst, muss man die Schafe aus den Kulturen nehmen, da sie erst dann beginnen, mangels Gras, die Bäume anzuknabbern. Ein positiver Nebeneffekt ist zudem die natürliche Düngung und darüber hinaus sollen die Schafe durch ihren Tritt Schädlinge wie Mäuse oder den Rüsselkäfer vertreiben. Jörg Frisch ist von seinen Waldarbeitern völlig begeistert, seine Tochter Tabea ohnehin. Sie machte ihn, durch eine TV-Sendung inspiriert, auf diese „Krautwuchsregulierer“ aufmerksam.