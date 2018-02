Klettgau Das Millionenprojekt Erweiterung Gemeinschaftsschule Klettgau ist kurz vor dem Start

Der Erweiterungsbau für die Gemeinschaftsschule Klettgau soll zügig umgesetzt werden. Eine Tafel zeigt bereits, wie er aussehen wird.

Ein Hauch der Erleichterung, wenn nicht gar Freude, schien am Tag der offenen Tür über der Gemeinschaftsschule Klettgau zu liegen: Als ob das Wissen, dass nun die beschlossene Erweiterung und Modernisierung der Schule in Erzingen, immerhin ein Millionenprojekt der Gemeinde, alle an der Schule Beteiligten, aber auch die zahlreichen interessierten Besucher mit großer Zuversicht und Aufbruchstimmung erfüllen würde.

Nach langen Vorlauf ist nun definitiv die Entscheidung des Gemeinderats für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule und für die Modernisierung des alten Gebäudes gefallen und soll nun zügig umgesetzt werden. Die große Bautafel vor dem Schuldgebäude, rechtzeitig zum Tag der offenen Tür aufgestellt, zeigt eine Visualisierung des neuen Gebäudes, das nach neuesten Standards konzipiert ist.

Darüber hinaus war natürlich das große Anliegen der Klettgauer Schule, das Konzept der Gemeinschaftsschule vorzustellen. Schulleitung, Lehrer und auch Schüler standen Rede und Antwort. Rektorin Gerda Schilling stellte am Ende fest: "Das Informationsbedürfnis der Besucher ist enorm." Besonders freute sie sich darüber, dass viele Eltern von Viertklässlern das Angebot der Schule nutzten. Oberste Maxime ist demzufolge individuelles, selbstbestimmtes Lernen in einer vertrauensvollen Lernumgebung, die für Lernpartner (Schüler), Lernbegleiter (Lehrer) und Eltern große Transparenz ermöglichen soll.

Die Besucher ließen sich die digitale Lernplattform Diler erklären, die mittels Tablets das digitale Zeitalter und die Medienkompetenz an der Gemeinschaftsschule Klettgau einläutet. Der Gang durch die Lernateliers, die einzelnen Fachräume, war für die Besucher ein höchst interessanter Streifzug. Die Gemeindeverwaltung stellte den Erweiterungsbau im Detail vor.

Eltern und Schüler können jederzeit einen Termin für eine individuelle Führung mit der Schulleitung vereinbaren. Außerdem gibt es noch bis 16. März Schnuppertage.