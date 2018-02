Klettgau Das Jugendorchester Klettgau vermittelt Übung für das spätere gemeinsame Spiel in Orchestern

Das Jugendorchester Klettgau bereitet auf die Auftritte mit Musikvereinen vor. Die Nachwuchsmusiker lernen dort die Zusammenarbeit und die Harmonie mit anderen Instrumentalisten.

Sie sind der hoffnungsvolle Nachwuchs der Klettgauer Musikvereine, die jungen Musiker des Jugendorchesters Klettgau (JOK). 16 Mädchen und Jungen im Alter von elf bis 16 Jahren aus den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Klettgau proben einmal die Woche gemeinsam im Grießener Vereinshaus, jeweils donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr. Dirigentin ist seit dem Sommer 2017 Vera Huber.

Die meisten der Kinder beziehungsweise Jugendlichen haben ihre erste musikalische Früherziehung in der Jugendmusikschule begonnen oder erlernen in den Bläserklassen der Schulen das Spielen eines Blasinstruments. Auch die hiesigen Musikvereine arbeiten eng mit der Jugendmusikschule Südschwarzwald zusammen. So stellt beispielsweise der Musikverein Erzingen die Instrumente und beteiligt sich auch an den monatlichen Jugendmusikschulbeiträgen der Schüler.

Jugendleiter beim Erzinger Musikverein ist Christoph Zimmermann, unter seiner Regie startet jeweils zu Schuljahresbeginn die Ausbildung des Nachwuchses. Dabei können die unterschiedlichsten Holz- und Blechblasinstrumente erlernt werden, aber auch Schlagzeug, wobei die Ausbildung in Erzingen circa drei Jahre dauert. Bereits nach einem Jahr Unterricht am jeweiligen Instrument spielen dann die Schüler im Jugendorchester Klettgau mit.

Seit acht Jahren gibt es das JOK und, so findet Dirigentin Vera Huber, das Musizieren im Orchester mit Gleichaltrigen ist eine wichtige Erfahrung: „Das Zusammenspiel mit anderen Musikern und anderen Instrumenten in kleinerem Rahmen, in dem man nicht in der großen Masse verschwindet, dabei lernen die Kinder und Jugendlichen sehr viel.“ Es bereite sie für das Musizieren im „großen“ Musikverein vor, das sei für Jugendliche kein einfacher Schritt, in einem von Erwachsenen dominierten Orchester von Anfang an mitzuhalten.

Dirigentin Vera Huber gibt darüber hinaus zu bedenken: „Außerdem: Im Jugendorchester bestimmen alle Musiker mit, es wird gemeinsam entschieden, was gespielt wird.“ Das langsame Heranführen an das Musizieren in einem großen Orchester ist das Ziel für die jungen Musiker.

Das JOK, so sieht es jedenfalls Dirigentin Vera Huber, biete einen idealen Übergang für junge, kleine Musiker, die noch an die Organisation von Mama und Papa gewöhnt sind, um sich in einem Orchester behaupten zu können. „Wir wollen nicht, dass der Nachwuchs in den Registern der Musikvereine verschwindet.“

Am Samstag, 14. April, um 16 Uhr findet im Vereinshaus in Grießen eine offene Probe des Jugendorchesters Klettgau statt, jeder interessierte Jugendliche kann kommen und hineinschnuppern, denn Musikernachwuchs ist stets hochwillkommen.